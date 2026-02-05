Mowa o komosie ryżowej (quinoa), która zyskuje coraz większą popularność wśród osób dbających o zdrową dietę. To bezglutenowe, pełne ziarno, bogate w błonnik i białko. Ma świetne właściwości prozdrowotne, m.in. łagodzi stany zapalne, reguluje poziom cukru i obniża poziom cholesterolu.

Komosa ryżowa - co to jest?

Komosa ryżowa to roślina pochodząca z Ameryki Południowej. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej uprawiali ją z powodzeniem od tysięcy lat. Uważano ją za świętą roślinę. Inkowie nazwali ją „matką zbóż”. Dziś quinoa doceniana jest na całym świecie za wyjątkowe wartości odżywcze, odporność na trudne warunki uprawy i łatwość przygotowania.

Właściwości przeciwzapalne komosy ryżowej

Komosa ryżowa zawiera również flawonoidy i polifenole, które pomagają chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i mogą zmniejszać stany zapalne.

Komosa ryżowa pomaga regulować poziom cukru, sprzyja odchudzaniu

Regularne jedzenie komosy ryżowej jest korzystne dla osób z podwyższonym poziomem glukozy. W badaniu z udziałem osób powyżej 65. roku życia wykazano, że regularne spożywanie quinoa obniża poziom cukru we krwi i sprzyja utracie masy ciała. Komosa ma niski indeks glikemiczny, a obecne w niej związki fenolowe spowalniają trawienie węglowodanów, zapobiegając gwałtownym skokom glukozy po posiłku.

Komosa ryżowa wspiera trawienie

Komosa ryżowa to dobre źródło błonnika, który wspomaga prawidłową pracę jelit i rozwój korzystnej mikroflory jelitowej.

Komosa ryżowa pomaga obniżać poziom cholesterolu

Dzięki wysokiej zawartości błonnika, quinoa może wspierać obniżanie poziomu "złego" cholesterolu LDL, co jest ważne dla profilaktyki chorób serca.

Komosa ryżowa nie ma glutenu

Komosa ryżowa nie zawiera glutenu, dlatego jest dobrym wyborem dla osób z celiakią lub nietolerancją glutenu. Jej białko jest pełnowartościowe i dobrze przyswajalne.

Wartości odżywcze komosy ryżowej

Komosa ryżowa zawiera ok. 14 g białka i 55 g węglowodanów w 100 g produktu, dostarczając niezbędne aminokwasy. Jest źródłem wapnia, żelaza i witamin.

Jak jeść komosę ryżową?

Komosa ryżowa ma lekko słodkawy posmak. Nadaje się zarówno do deserów, jak i dań głównych. Może zastąpić każdy rodzaj kaszy, a także ryż, ziemniaki czy makaron. W deserach wykorzystuje się ją jako składnik ciastek, puddingów i innych słodkości. Prażona może stać się dodatkiem domowej granoli.