Precyzyjny algorytm korygujący. Przełomowe odkrycie naukowców

Zespół badawczy z University of Exeter Medical School przeanalizował dane od ponad 33 tysięcy osób (średni wiek 58 lat) i na ich podstawie stworzył spersonalizowany model predykcyjny. Jego zadaniem jest precyzyjne przeliczenie wyników ciśnienia zmierzonych na kostce na wartości, które odpowiadałyby pomiarom z ramienia.

W ramach projektu powstał także internetowy kalkulator ABLE-BP Tool, który ma ułatwić lekarzom i pacjentom interpretację otrzymanych wyników.

Badania, sfinansowane przez brytyjski Narodowy Instytut Badań nad Zdrowiem i Opieką (NIHR), zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "BMJ Open".

Dlaczego kostka ma znaczenie?

Standardowo ciśnienie mierzy się na ramieniu. Jednak w przypadkach takich jak amputacje kończyn czy paraliż po udarze, konieczne jest zastosowanie pomiaru alternatywnego, np. na kostce. Wartości uzyskane w ten sposób często są zawyżone, co może prowadzić do błędnych diagnoz nadciśnienia i niepotrzebnego wdrażania leczenia. Nowa metoda ma na celu skorygowanie tych różnic.

Prof. Chris Clark, kierujący badaniem, wskazuje na skalę problemu i korzyści: Nasza nowa metoda pozwoli uzyskać dokładniejszy pomiar ciśnienia krwi u około dwóch procent więcej osób. To może nie brzmieć imponująco, ale trzeba pamiętać, że około jedna trzecia dorosłych cierpi na nadciśnienie, a po 60. roku życia - ponad połowa. Program NHS Health Check w samej Anglii wykrywa rocznie 38 tysięcy nowych przypadków, więc dwa procent to 750 potencjalnie unikniętych błędnych diagnoz rocznie w samej Anglii i dziesiątki tysięcy na świecie.

Inny ekspert, prof. Kevin Munro, dyrektor programu Research for Patient Benefit NIHR, dodaje, że to "genialne rozwiązanie istotnego problemu", które pozwoli skuteczniej wykrywać i leczyć nadciśnienie.

Opracowana przez naukowców z Exeter technika nie tylko poprawia jakość diagnostyki, ale także gwarantuje pacjentom równe szanse w dostępie do dokładnej opieki zdrowotnej. W przyszłości może stać się powszechnym standardem w placówkach medycznych na całym świecie.