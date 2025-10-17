Sen a starzenie się mózgu
Zły sen od dawna łączony jest z ryzykiem rozwoju demencji. Nadal jednak nie wiadomo, czy to niezdrowe nawyki senne przyczyniają się do powstawania choroby, czy też stanowią jej pierwszy objaw. Aby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy z Instytutu Karolinska przeanalizowali, jak jakość snu wpływa na biologiczny wiek mózgu.
Badanie objęło aż 27,5 tysiąca osób w średnim i starszym wieku z bazy danych UK Biobank, które przeszły rezonans magnetyczny (MRI) mózgu. Wykorzystując uczenie maszynowe, badacze oszacowali wiek biologiczny mózgu na podstawie ponad tysiąca obrazów MRI.
Gorszy sen – starszy mózg
Jakość snu oceniono na podstawie pięciu czynników: chronotypu (czy ktoś jest rannym czy wieczornym typem), długości snu, bezsenności, chrapania oraz senności w ciągu dnia. Na tej podstawie uczestników podzielono na trzy grupy:
- osoby ze zdrowym snem,
- osoby o pośredniej jakości snu,
- oraz osoby z zaburzonym snem.
Jak wyjaśnia główna autorka badania, Abigail Dove z Instytutu Karolinska, „różnica między wiekiem mózgu a wiekiem chronologicznym zwiększała się o około sześć miesięcy na każdy punkt spadku w skali jakości snu”.
W praktyce oznacza to, że osoby z najgorszą jakością snu miały mózgi wyglądające średnio o rok starzej niż ich rzeczywisty wiek.
Rola stanu zapalnego
Badacze zauważyli również, że zły sen wiązał się z podwyższonym poziomem łagodnego stanu zapalnego w organizmie. Szacuje się, że stan zapalny mógł tłumaczyć ponad 10% związku między słabym snem a przyspieszonym starzeniem się mózgu.
„Nasze wyniki dostarczają dowodów, że zły sen może przyczyniać się do przyspieszonego starzenia się mózgu i wskazują na stan zapalny jako jeden z głównych mechanizmów tego procesu” – mówi Dove. „Ponieważ sen można poprawić, możliwe jest spowolnienie tego zjawiska, a nawet zapobieganie spadkowi funkcji poznawczych poprzez zdrowszy styl życia.”
Dlaczego zły sen szkodzi mózgowi?
Naukowcy wskazują kilka możliwych wyjaśnień:
- zaburzenia snu mogą upośledzać system oczyszczania mózgu z toksyn, który działa głównie podczas snu,
- zły sen negatywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, co pośrednio szkodzi również mózgowi.
Warto jednak zaznaczyć, że uczestnicy badania byli ogólnie zdrowsi niż przeciętni mieszkańcy, co może ograniczać możliwość przeniesienia wyników na całą populację. Ponadto dane dotyczące snu pochodziły z samooceny uczestników, co także stanowi pewne ograniczenie.
Zdrowy sen to inwestycja w młodszy mózg
Wyniki badania potwierdzają, że sen odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia mózgu. Regularny, spokojny i wystarczająco długi sen może być jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów na spowolnienie procesów starzenia się umysłu.
Źródło: Instytut Karolinska
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję