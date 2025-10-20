Wapń – niezbędny, ale bezpieczny

Wapń odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych kości i jest często zalecany w profilaktyce oraz leczeniu osteoporozy. Szacuje się, że na tę chorobę cierpi nawet 20% kobiet po 70. roku życia. Od lat jednak pojawiały się obawy, że suplementacja wapnia może mieć niepożądany wpływ na zdrowie mózgu, zwiększając ryzyko demencji.

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Edith Cowan University (ECU), Curtin University oraz University of Western Australia rozwiewa te wątpliwości.

15 lat obserwacji – mocne dowody naukowe

W badaniu wzięło udział 1460 starszych kobiet, które przez pięć lat przyjmowały albo suplementy wapnia, albo placebo. Następnie uczestniczki były obserwowane przez kolejne lata, w sumie przez okres 14,5 roku.

Wyniki? Nie odnotowano żadnego wzrostu ryzyka demencji u kobiet przyjmujących wapń. Nawet po uwzględnieniu innych czynników — takich jak dieta, styl życia, stosowanie innych suplementów czy predyspozycje genetyczne — rezultaty pozostały niezmienione.

„Suplementy wapnia są często rekomendowane w profilaktyce osteoporozy. Nasze wyniki dają pacjentkom i lekarzom pewność, że ich stosowanie nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem demencji” – wyjaśnia Negar Ghasemifard, doktorantka Edith Cowan University.

Badanie lepiej zaprojektowane niż wcześniejsze

Jak podkreśla dr Marc Sim z ECU, wcześniejsze doniesienia o rzekomym związku wapnia z demencją miały charakter wyłącznie obserwacyjny, co oznaczało, że nie można było wykluczyć wpływu innych czynników.

Tymczasem nowe badanie zostało przeprowadzone jako randomizowane, podwójnie ślepe badanie kliniczne – złoty standard w nauce.

„Dzięki dokładnemu projektowi badania, kontrolowanej dawce wapnia i długiemu okresowi obserwacji mogliśmy uzyskać znacznie bardziej wiarygodne wyniki” – tłumaczy dr Sim.

Co z innymi grupami?

Choć wyniki są bardzo obiecujące, naukowcy podkreślają, że dotyczą one wyłącznie starszych kobiet. Nie wiadomo jeszcze, czy podobne rezultaty można uzyskać u mężczyzn lub u młodszych osób, które zaczynają suplementację wcześniej.

„Aby potwierdzić nasze ustalenia, potrzebne są dalsze badania kliniczne obejmujące różne grupy wiekowe i płciowe. W przyszłych badaniach należy też uwzględnić ocenę zdrowia mózgu jako główny punkt pomiaru” – zaznacza prof. Simon Laws, dyrektor Centrum Medycyny Precyzyjnej ECU.

Uspokajający wniosek dla pacjentów i lekarzy

Eksperci są zgodni — wyniki badań to dobra wiadomość dla kobiet stosujących wapń w celu ochrony kości.

„Biorąc pod uwagę kluczową rolę wapnia w wielu procesach fizjologicznych, w tym w utrzymaniu zdrowych kości, wyniki te dają pewność, że długotrwała suplementacja wapniem jest bezpieczna i nie zwiększa ryzyka demencji” – podkreśla prof. Blossom Stephan, doradczyni medyczna organizacji Dementia Australia.