Jak szybko obniżyć ciśnienie krwi? Mało kto zna te sposoby
Nadciśnienie tętnicze, czyli stan, gdy ciśnienie krwi stale przekracza wartość 140/90 mmHg, jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca, udaru mózgu i niewydolności nerek. Chociaż leki przepisane przez lekarza są podstawą leczenia, wprowadzenie zmian w stylu życia i zastosowanie szybkich, domowych metod może stanowić skuteczne wsparcie i pomóc w doraźnym zbiciu ciśnienia. Poniżej przedstawiamy sprawdzone sposoby.
Szybkie sposoby na obniżenie ciśnienia
W sytuacji nagłego, ale nie zagrażającego życiu skoku ciśnienia, możesz zastosować metody, które pomogą szybko się uspokoić i rozszerzyć naczynia krwionośne.
Relaks i ćwiczenia oddechowe
Stres jest częstą przyczyną nagłego wzrostu ciśnienia. W szybkim obniżeniu pomóc może:
- Głębokie oddychanie: Usiądź wygodnie i wykonaj głębokie, powolne wdechy i wydechy. Wdech i wydech mogą trwać około 7 sekund każdy, z krótkim wstrzymaniem oddechu na szczycie. Taka relaksacja oddechowa działa uspokajająco i obniża ciśnienie.
- Relaksująca kąpiel: Ciepła (nie gorąca!) kąpiel, trwająca co najmniej 10 minut, pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, co naturalnie obniża ciśnienie krwi.
Woda z Cytryną lub Gorzka Czekolada
Niektóre produkty mogą działać doraźnie:
- Woda z cytryną: Wypicie szklanki wody z cytryną może pomóc w nagłych skokach ciśnienia.
- Gorzka czekolada (min. 70 proc. kakao): Kakao zawiera flawonole, które pomagają rozszerzać naczynia krwionośne. Wystarczą 2 kosteczki gorzkiej czekolady.
Długofalowa kontrola ciśnienia to klucz do zdrowia
Najważniejsza jest regularna praca nad zmianą stylu życia, która zapewni stabilne, niskie ciśnienie w dłuższej perspektywie.
Zmiana Diety – Dieta DASH i ograniczenie soli
Dieta ma ogromne znaczenie. Rekomendowana jest Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), która jest bogata w:
- Potas i magnez: Kluczowe dla regulacji ciśnienia. Znajdziesz je w bananach, pomidorach, brokułach, ziemniakach, otrębach pszennych i nasionach roślin strączkowych.
- Owoce i warzywa: Jedz ich duże ilości. Szczególnie polecane są aronia (w soku), czosnek (działanie rozszerzające naczynia) oraz ryby morskie (źródło kwasów Omega-3).
- Ograniczenie soli: Dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać pół łyżeczki (około 6 gramów). Unikaj żywności przetworzonej, która jest ukrytym źródłem sodu.
Aktywność fizyczna
Regularny ruch wzmacnia serce, które sprawniej pompuje krew, obniżając ciśnienie.
- Ćwiczenia aerobowe: Zaleca się 30 minut codziennej aktywności o umiarkowanej intensywności, takiej jak spacer, pływanie, jazda na rowerze czy nordic walking.
- Utrata wagi: Redukcja nadmiernej masy ciała, zwłaszcza przy otyłości, ma korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze.
Zioła i napary
Niektóre zioła są od wieków znane ze swojego działania hipotensyjnego (działania hipotensyjne to procesy i leki, które obniżają ciśnienie krwi, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego):
- Herbata z hibiskusa: Znana z właściwości obniżających ciśnienie. Warto pić 1-2 razy dziennie.
- Głóg i serdecznik pospolity: Stosowane w formie herbaty lub ekstraktu, wspomagają pracę serca i rozszerzają naczynia krwionośne.
- Jemioła: Wspiera rozkurcz obwodowych naczyń krwionośnych.
Unikanie używek i stresu
- Rzuć palenie i ogranicz alkohol: Nikotyna i nadmiar alkoholu drastycznie podnoszą ciśnienie.
- Dbaj o sen i relaks: Odpowiednia ilość snu i unikanie przewlekłego stresu, np. poprzez medytację czy jogę, to klucz do stabilizacji ciśnienia.
