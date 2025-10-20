Anemia – powszechny problem zdrowotny

Anemia z niedoboru żelaza dotyka milionów ludzi na całym świecie. Objawia się zmęczeniem, bólami głowy, bladością skóry, a nawet nietypowymi zachciankami, jak jedzenie lodu. Standardowe tabletki z żelazem często pomagają, ale mają swoje wady — organizm przyswaja z nich jedynie niewielką ilość, a reszta może podrażniać jelita i powodować stany zapalne.

Dlatego naukowcy od lat szukają sposobu, by żelazo dostarczać skuteczniej i bez niepożądanych efektów ubocznych.

Przełomowe połączenie żelaza, probiotyków i prebiotyków

Zespół badaczy z Indii, kierowany przez Poonam Sagar i Nitina Kumara Singhala, opracował suplement łączący trzy kluczowe składniki:

żelazo – niezbędny pierwiastek do produkcji czerwonych krwinek,

probiotyki – dobre bakterie wspierające zdrowie jelit,

prebiotyki – składniki odżywcze, które pobudzają rozwój korzystnej mikroflory.

Formuła powstała z błonnika pozyskiwanego z prosa, probiotyku Lactobacillus rhamnosus i kompleksu żelaza. Taki zestaw nie tylko uzupełnia niedobory, ale też dba o mikrobiom jelitowy, który często cierpi przy standardowej suplementacji.

Obiecujące wyniki badań

W badaniach na myszach z anemią z niedoboru żelaza nowy suplement przyniósł imponujące efekty już po dwóch tygodniach. Naukowcy zaobserwowali:

przywrócenie prawidłowego poziomu hemoglobiny,

lepsze wchłanianie żelaza i jego prawidłowe wydalanie,

wzrost aktywności genów odpowiedzialnych za transport i metabolizm żelaza,

minimalne oznaki stanu zapalnego w jelitach,

odbudowę korzystnych bakterii w mikroflorze jelitowej.

Jak podkreśla dr Poonam Sagar, nowe podejście „może odmienić sposób leczenia anemii i przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego na całym świecie”.

Kierunek: bezpieczna suplementacja przyszłości

Choć potrzebne są dalsze badania kliniczne na ludziach, eksperci są zgodni — połączenie żelaza z probiotykami i prebiotykami może stać się przyszłością leczenia anemii. Taki suplement nie tylko uzupełnia braki żelaza, ale też wspiera układ trawienny, który do tej pory często cierpiał z powodu klasycznych preparatów.