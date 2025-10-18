Akcja, której symbolem jest różowa wstążka, co roku przypomina, że troska o zdrowie zaczyna się od dotyku - i że przykład jednej kobiety może uratować życie innej. Tegoroczne hasło brzmi: "Przykładem ratujesz", a kampania koncentruje się na sile międzypokoleniowego przekazu - z mamy na córkę i z córki na mamę. Patronat nad DOTYKAM=WYGRYWAM objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, instytucja, która na co dzień stoi na straży zdrowia kobiet.

Gwiazdy wspierają kobiety w drodze do zdrowia

Ambasadorkami akcji są: Anna Maria Sieklucka, Aneta Zając, Aleksandra Kamińska – fotografka, która stworzyła tegoroczną sesję wizerunkową kampanii, Maja Todd – Miss Polonia 2025, Paulina Czepielewicz, Anna Męczyńska, Iidia Kalita, Anna Wendzikowska, Emilia Dankwa, Monika Mrozowska, Paulina Orłoś, Anna Gzyra-Augustynowicz, Anna Iberszer, Aleksandra Kisio, Ilona Krawczyńska, Milena Krawczyńska, Ada Fijał, Daria Widawska, Monika Kołodyńska-Lewandowska, Anna Iberszer, Joanna Ceplin, Małgorzata Sokołowska, Angelika Miszalska-Kamińska, Ewa Jakubiec – Miss Polonia 2023. Pomysłodawczynią kampanii jest Izabela Sakutova prezeska Fundacji Wsparcie na Starcie, która podkreśla, że tegoroczna kampania przypomina nam, że zdrowie to nie tylko nasza sprawa, ale też naszej córki, mamy, siostry, siostrzenicy, przyjaciółki. To właśnie z jej inicjatywy powstały takie pojęcia jak reCYCling, BIUSTOapka, BIUSTObus czy BIUSTOpogadanka.

W trosce o zdrowie piersi

"Aktualnie naszym głównym celem jest zbiórka funduszy na zakup BIUSTObusa, które będzie mobilnym centrum edukacji o zdrowiu piersi. Będzie docierało z BIUSTOpozytywną edukacją, wszędzie tam, gdzie tej wiedzy tak nadal brakuje. Chcemy docierać i do małych miejscowości i brać udział w wszelkiego rodzaju eventach sportowych, koncertach, festiwalach. Chcemy rozmawiać z młodymi kobietami, bo to, czego Ania się nie nauczy, tego Anna nie będzie wiedzieć" - mówi Anna Sakutova.

"Dostrzec siebie"

"Swoją obecnością i działaniem w ramach kampanii chciałabym przekazać kobietom, że nie warto milczeć, warto nieść tę wieść dalej i to, żebyśmy jednoczyły się i szły ramię w ramię. Niezależnie od tego, jaką profesję wykonujemy, jakie emocje mamy w sobie, jakie wydarzenia nastąpiły w naszym życiu, jeśli zwracamy na siebie uwagę, jeżeli dostrzegamy siebie, odbijamy się w sobie, to tak jest lepiej, pełniej, jest to niezwykle potrzebne, więc warto wykorzystywać ten głos do tego, by być ze sobą wspólnie" - mówi Anna Maria Sieklucka.

"Trzeba działać"

"Działanie to jest język, który rozumiemy wszyscy. Oddając stary biustonosz do reCYClingu wspieramy ekologię, zyskujemy dzięki temu zniżkę na zakup nowego stanika Panache, ale też wspieramy działania statutowe Fundacji Wsparcie na Starcie. Iza Sakutova, prezeska fundacji i pomysłodawczyni kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM 14 lat temu zainicjowała ogólnokrajowe samobadanie piersi. To cała sieć działań, które my kobiety możemy podjąć, żeby czuć się lepiej, mieć piękne biustonosze, dobrze dopasowane. A dobrze dopasowany biustonosz to też zdrowie. Każda kobieta małymdziałaniem przyczynia się do wielu wspaniałych rzeczy. A jak zaczynamy od małych kroczków, to te małe kroczki pomnożone przez tysiące dają milowy krok. Zatem reCYCling to jest początek, który może rozpocząć piękne działanie w przyszłości" - mówi Daria Widawska.

Rok zdrowia

W tym roku kampania, by dotrzeć tam, gdzie edukacji o zdrowiu piersi wciąż brakuje; do gminnych szkół, małych miast, festiwali oraz lokalnych wydarzeń, opiera się na kilku filarach: