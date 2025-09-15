Łatwiejszy dostęp do specjalistów

Od 17 września 2025 r. wizyta u niektórych specjalistów stanie się znacznie prostsza. Nowelizacja ustawy o świadczeniach finansowanych przez NFZ wprowadza ważne zmiany. Pacjenci nie będą już potrzebować skierowania od lekarza rodzinnego, aby skorzystać z usług

psychologa,

optometrysty

ekarza medycyny sportowej.

Bez skierowania do wybranych specjalistów

Nowe przepisy, które wejdą w życie już we wrześniu, znoszą obowiązek skierowania do kolejnych specjalistów. Do listy, na której już wcześniej znajdowali się m.in. psychiatra, ginekolog, onkolog, wenerolog oraz dentysta, dołączą teraz: psycholog, optometrysta, lekarz medycyny sportowej.

Zmiana ta ma na celu przyspieszenie dostępu do opieki, szczególnie w tych obszarach, gdzie szybka konsultacja jest kluczowa.

Nowe uprawnienia dla psychologów i optometrystów

Nowelizacja nie tylko ma ułatwić dostęp do tych specjalistów, ale także rozszerzyć ich kompetencje. Optometrysta zatrudniony w placówce z kontraktem NFZ będzie mógł wystawiać skierowania do okulisty. Dzięki temu pacjent z problemami ze wzrokiem od razu trafi do odpowiedniego specjalisty, omijając wizytę u lekarza rodzinnego.

Z kolei psycholog zyska uprawnienia do kierowania pacjentów do psychiatry, neurologa oraz na leczenie uzależnień. Te zmiany mają na celu odciążyć system opieki zdrowotnej i poprawić komfort pacjentów, dając im większą swobodę w decydowaniu o swoim zdrowiu.