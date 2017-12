Badanie jest realizowane w ramach projektu Nomed-AF, którego liderem jest Kardio-Med Silesia. – Celem jest wykrywanie u pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia migotania przedsionków, które nieleczone lub źle leczone może prowadzić do udaru niedokrewnego mózgu – choroby nazywanej epidemią XXI-wieku, w części przypadków śmiertelnej, w części związanej z trwałym kalectwem – wyjaśnił prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Badacze chcą ocenić częstość występowania bezobjawowego, tak zwanego niemego klinicznie migotania przedsionków oraz zidentyfikować czynniki ryzyka tej arytmii w populacji Polaków powyżej 65. roku życia. Udar niedokrwienny jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa, a jego leczenie stanowi istotną część kosztów opieki zdrowotnej. Migotanie przedsionków jest znanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Leczenie przeciwkrzepliwe redukuje ryzyko udaru o mechanizmie zatorowym, niestety wiele przypadków migotania przedsionków pozostaje niewykrytych. Ocenia się, że 20-30 proc. udarów o nieustalonej etiologii jest spowodowane przez nieme AF. Proponowany projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie tego problemu.

W ramach projektu NOMED-AF 3 tysiące losowo wybranych – przy współudziale Ministerstwa Cyfryzacji - mieszkańców Polski powyżej 65. roku życia, którzy wyrażą świadomą zgodę na udział w badaniu, zostanie poddanych miesięcznemu monitorowaniu EKG za pomocą specjalnie skonstruowanego do tego celu systemu nadzoru telemetrycznego. W trakcie badania pielęgniarka epidemiologiczna odwiedzi uczestnika badania trzykrotnie w ciągu miesiąca. Poza instalacją systemu monitorującego zbierze ona szczegółowy wywiad epidemiologiczny, wykona podstawowe pomiary antropometryczne oraz pobierze krew na badania morfologiczne i biochemiczne.

Dane z urządzenia monitorującego pracę serca transmitowane będą do Centrum Telemonitoringu Medycznego mieszczącego się w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, gdzie każdego dnia są analizowane przez ratowników medycznych oraz lekarzy. Badanie na terenie województwa śląskiego prowadzone będzie do przełomu lutego i marca 2018 r. W województwie śląskim zostanie włączonych do badania ponad 430 pacjentów.

Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne NOMED-AF "Nieinwazyjne Monitorowanie w Celu Wczesnego Wykrycia Migotania Przedsionków" jest realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) pod patronatem Ministra Zdrowia. Kierownikiem projektu jest prof. Zbigniew Kalarus - kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, działającej w Śląskim Centrum Chorób Serca.

Badanie prowadzi konsorcjum, w którego skład wchodzą: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (Lider), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum-Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Technologii i Aparatury Medycznej z Zabrza oraz partner biznesowy.