Po czym poznać że ona mnie lubi? Po czym poznać że facet cię lubi? Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się, co ktoś o tobie myśli, ale nie masz śmiałości o to zapytać? Nie musisz. Wystarczy, że przyjrzysz się zachowaniu i mowie ciała drugiej osoby. Jej podświadome gesty wiele zdradzają!

7 oznak świadczących o tym, że ktoś bardzo cię lubi

Ludzie okazują swoje uczucia na różne sposoby, a to sprawia, że rozpoznanie, czy ktoś nas lubi może być nie lada wyzwaniem. Istnieją jednak wspólne, powszechne oznaki świadczące o tym, że dana osoba darzy drugą szczególną sympatią. Przedstawiamy je poniżej:

Stopy zwrócone w twoją stronę

Gdy z kimś rozmawiasz zwróć uwagę na ułożenie jej stóp. Kierunek, w którym są zwrócone, może wiele mówić o waszej relacji. Jeżeli dana osoba rozmawia z drugą osobą, ale stopy ma zwrócone w twoją stronę oznacza to, że podświadomie chce zwrócić na siebie twoją uwagę.

Inicjowanie kontaktu

Może wydawać się to oczywiste jednak nie warto o tym zapominać! Osoby, które chcą i lubią przebywać w twoim towarzystwie chętnie się z tobą kontaktują i chcą spędzać z tobą czas. Rzadko zdarza się, że ktoś inicjuje kontakt z osobą, której nie darzy sympatią.

Słuchanie

Jeśli ktoś cię lubi będzie się tobą interesował i chętnie cię słuchał. Co więcej, oprócz słuchania będzie również okazywał zrozumienie i empatię oraz wykazywał zainteresowanie, a ty będziesz mieć poczucie, że jesteś ważna/ważny. Osoba, która darzy cię sympatią będzie też zapamiętywała różne szczegóły, o których wcześniej wspominałaś/eś. Osoba taka będzie też zainteresowana twoimi pasjami i codziennym życiem.

Zwierzanie się

Osoba, która cię lubi może chętniej wpuszczać cię do swojego życia prywatnego dzieląc się ważnymi dla niej lub osobistymi historiami. W ten sposób skraca dystans i buduje więź. Osoba taka może także mówić o swoich marzeniach czy zmartwieniach co oznacza, że dobrze czuje się w twoim towarzystwie.

Sprawia, że czujesz się ważny/a

O poczuciu bycia ważnym podczas rozmowy wspominaliśmy już wyżej. Tymczasem gdy dana osoba nas lubi nie tylko chętnie z nami rozmawia i przebywa w naszym towarzystwie, ale także wpływa na to jak się czujemy. Jeśli druga osoba sprawia, że czujesz się ważna/y w jej towarzystwie – możesz być niemal pewna/y, że darzy cię sympatią.

Zadawanie pytań

Gdy ktoś darzy cię sympatią chce dowiedzieć się o tobie jak najwięcej. Czy druga osoba dzieli się z tobą intymnymi szczegółami, zadaje ci głębokie pytania i czujesz, że chce cię naprawdę zrozumieć? To oznacza duże zainteresowanie.

Utrzymywanie kontaktu wzrokowego

Osoba, która cię lubi, będzie często szukać twojego wzroku i utrzymywać z tobą kontakt wzrokowy dłużej niż z innymi. Kontakt wzrokowy to silny sygnał przyciągania, a bezpośredni kontakt wzrokowy wyzwala hormon, zwany oksytocyną. Co więcej, kontakt wzrokowy pomaga w budowaniu więzi emocjonalnej i zwiększa poczucie bliskości między ludźmi. To dlatego osoby, które się lubią, często patrzą sobie w oczy, by wzmocnić tę więź.