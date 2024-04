Cukrzyca to podstępna choroba

Cukrzyca to jedna z najbardziej podstępnych i powszechnych chorób. Szacuje się, że na świecie choruje na nią prawie 600 mln osób. W Polsce ta liczba wynosi około 3 mln, a dotyczy to jedynie zdiagnozowanych przypadków. 90 proc. dotyczy cukrzycy typu 2, najczęściej występującej. Co więcej, liczba chorych w najbliższych latach poważnie wzrośnie, z wielu powodów, także tych związanych ze stylem życia.

Choroba polega na zaburzeniach związanych z wydzielaniem insuliny lub niemożliwością jej wydzielania. Powoduje to podwyższony poziom glukozy we krwi, taki stan w dłuższej perspektywie - przy nieleczonej lub źle leczonej chorobie - prowadzi do bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych związanych z wieloma narządami.

Cukrzyca - dwa ważne objawy o poranku

Dlatego tak ważne jest odpowiednie wcześnie rozpoznanie sygnałów mogących świadczyć o rozwijającej się chorobie. Takich objawów może być wiele. Dwa z nich mogą pojawić się o poranku. Wspomina o nich London Diabetes Centre, określając mianem "oczywistych".

Pierwsza z nich to pełny pęcherz. To naturalna konsekwencja zbyt wysokiego poziomu cukru. Hiperglikemia zmusza do częstego oddawania moczu, także w nocy i zaraz po obudzeniu.

Druga to suchość w ustach i gardle. "O tym, że być może powinieneś sprawdzić, czy nie jesteś chory na cukrzycę, mogą świadczyć objawy pojawiające się po przebudzeniu. Najbardziej oczywistym objawem może być suchość w ustach" - piszą eksperci LDC.

"Jest wiele możliwych objawów, ale pierwszą rzeczą, która powinna zapalać czerwoną lampkę, jest pojawiająca się rano suchość w ustach i gardle" - podkreślają.

Innymi objawami, które mogą świadczyć o "cichym zabójcy", jak się określa cukrzycę, są: osłabienie, zmęczenie, utrata masy ciała, problemy ze wzrokiem, pogorszenie sprawności seksualnej, trudności z gojeniem się ran i częstsze infekcje grzybicze.