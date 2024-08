Cukrzyca jest poważnym problemem zdrowotnym XXI wieku, która prowadzi do przewlekłego podwyższenia poziomu cukru we krwi, wynikającego z nieprawidłowego wydzielania lub działania insuliny. Nie tylko zwiększa ryzyko poważnych schorzeń, takich jak choroby serca czy nadciśnienie, ale także wiąże się z groźnymi powikłaniami, w tym Zespołem Stopy Cukrzycowej.

Zespół Stopy Cukrzycowej – czym jest?

Zespół Stopy Cukrzycowej to powikłanie cukrzycy, które może prowadzić do infekcji, uszkodzenia tkanek oraz problemów z krążeniem i czuciem w obrębie stóp. Pacjenci cierpiący na tę dolegliwość często borykają się z trudnymi do wyleczenia ran oraz groźbą amputacji.

Innowacyjny projekt obuwia terapeutycznego

Zespół badawczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego (Łukasiewicz-ŁIT) wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi opracował innowacyjne rozwiązanie w walce z tym schorzeniem. Prototyp obuwia terapeutycznego dedykowany jest właśnie takim pacjentom.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obuwie zostało wyposażone w technologię elektromagnetycznej terapii ran. Ma ona specjalne wkładki podeszwowe, które zawierają miniaturowe emitery pola elektromagnetycznego i ultradźwięków, co może przyspieszyć procesu gojenia ran, zwiększenie przepływu krwi oraz poprawa regeneracji tkanek.

Kolejne kroki – komercjalizacja i rozwój

Łukasiewicz-ŁIT planuje kolejne kroki w celu komercjalizacji rozwiązania. Zgłoszenie wynalazku do polskiego i europejskiego urzędu patentowego oraz nawiązanie współpracy z partnerami, by wprowadzić obuwia na rynek.