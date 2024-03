Dlaczego może brakować witamin?

Kończy się zima, zaraz się rozpocznie kalendarzowa wiosna. To trudny moment dla naszego organizmu (o przesileniu wiosennym przeczytasz tutaj). Zmienna pogoda, wahania temperatury, zmiana długości dnia sprawiają, że możemy odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie, senność i trudności z koncentracją. Nie sprzyja nam też mniejsza podaż witamin i składników odżywczych w okresie zimowym. Niewielka ilość słońca nie zapewniała nam odpowiedniej ilości witaminy D, zimą też trudniej było też o witaminy obecne w świeżych warzywach i owocach.

Powody zbyt niskiego poziomu witamin mogą być różne. Mówi o nich dr Eric Berg, specjalista fizjoterapii i dietetyki, cytowany przez brytyjski "Mirror".

- Może to być chociażby kwestia nieprawidłowej pracy jelit, przez co organizm nie jest w stanie wchłaniać tych pożytecznych elementów z układu pokarmowego. To się nazywa zespołem złego wchłaniania – wyjaśnia.

Innym powodem mogą być nieprawidłowości związane z drogami żółciowymi i wydzielaniem żółci. Żółć odpowiada za wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K.

Na niedobory witamin może też wpływać nieprawidłowa dieta, spożywanie mało wartościowych produktów, ubogich w prozdrowotne składniki.

Objawów niedoborów witamin może być wiele, od plam na paznokciach, przez skurcze łydek, po dziwne zachcianki. Dr Berg wymienia kilkanaście z nich. Oto one.

Objawy niedoborów witamin i minerałów

Białe plamy na paznokciach. Mogą świadczyć o niedoborach cynku, spowodowanym m.in. zbyt dużym spożyciem cukru.

Mogą świadczyć o niedoborach cynku, spowodowanym m.in. zbyt dużym spożyciem cukru. Błyszcząca skóra. Powodem może być nadmierna praca gruczołów łojowych, co wskazuje na zaburzenia równowagi hormonalnej, a reguluje ją cynk.

Powodem może być nadmierna praca gruczołów łojowych, co wskazuje na zaburzenia równowagi hormonalnej, a reguluje ją cynk. Pękające kąciki ust lub pięty. To skutek braków witaminy B2 lub B3.

To skutek braków witaminy B2 lub B3. Łuszcząca się skóra . Powodem niedobór kwasów tłuszczowych omega-3 i nadmiar kwasów tłuszczowych omega-6.

. Powodem niedobór kwasów tłuszczowych omega-3 i nadmiar kwasów tłuszczowych omega-6. Żółte oczy. Zażółcenie skóry lub białek oczu to oznaki złej pracy wątroby lub trzustki.

Zażółcenie skóry lub białek oczu to oznaki złej pracy wątroby lub trzustki. Przewlekły kaszel. Jednym z powodów tej dolegliwości może być niedobór wapnia.

Jednym z powodów tej dolegliwości może być niedobór wapnia. Zaczerwienienie i krwawienie z dziąseł. Zbyt mało witaminy C.

Zbyt mało witaminy C. Pogorszenie widzenia w nocy. Niedobór witaminy A.

Niedobór witaminy A. Spierzchnięte usta. Podobna przyczyna co przy pękających kącikach ust - zbyt mało witaminy B2.

Podobna przyczyna co przy pękających kącikach ust - zbyt mało witaminy B2. Obrzęk wżerowy . Jeżeli po naciśnięciu palcem na dolną część nóg, wgniecenie utrzymuje się zbyt długo i skóra powoli wraca do właściwej pozycji, może to być skutek zbyt małej ilości potasu lub nieprawidłowego stosunku potasu do sodu.

. Jeżeli po naciśnięciu palcem na dolną część nóg, wgniecenie utrzymuje się zbyt długo i skóra powoli wraca do właściwej pozycji, może to być skutek zbyt małej ilości potasu lub nieprawidłowego stosunku potasu do sodu. Spaczone łaknienie. Jeżeli odczuwasz potrzebę spożywania rzeczy niejadalnych, jak lód (pagofagia), włosy (trichofagia) czy brud (geofagia), może to być objaw anemii czy niedoboru żelaza.

Jeżeli odczuwasz potrzebę spożywania rzeczy niejadalnych, jak lód (pagofagia), włosy (trichofagia) czy brud (geofagia), może to być objaw anemii czy niedoboru żelaza. Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) może być wynikiem zbyt małej ilości witaminy E.

(dławica piersiowa) może być wynikiem zbyt małej ilości witaminy E. Skurcze nóg i łydek. Mogą być spowodowane przede wszystkim brakiem magnezu, ale także niedoboru potasu, sodu i witaminy B1.

Mogą być spowodowane przede wszystkim brakiem magnezu, ale także niedoboru potasu, sodu i witaminy B1. Wypadanie brwi. Może to być związane z problemami z tarczycą i niedoborem jodu.

Może to być związane z problemami z tarczycą i niedoborem jodu. Koszmary. Niedobory witaminy B1 mogą powodować lęki nocne, ataki paniki i inne gwałtowne reakcje emocjonalne.

Niedobory witaminy B1 mogą powodować lęki nocne, ataki paniki i inne gwałtowne reakcje emocjonalne. Ochota na słone jedzenie. Potrzeba soli może oznaczać wiele rzeczy, przede wszystkim odwodnienie i zbyt niski poziom elektrolitów, traconych wraz z potem.

Potrzeba soli może oznaczać wiele rzeczy, przede wszystkim odwodnienie i zbyt niski poziom elektrolitów, traconych wraz z potem. Sztywny i bolesny dolny odcinek kręgosłupa. Dyskomfort w dolnej części pleców może wynikać z niedoboru witaminy D.

Bardzo ważna uwaga. Wszelkie dolegliwości, zwłaszcza długotrwałe, powinny skłonić nas do wizyty u lekarza. Również ewentualna suplementacja nie powinna być wdrażana na własną rękę. Zalecane jest, aby najpierw skonsultować to z specjalistą, który może zlecić odpowiednie badania, aby sprawdzić poziom witamin i minerałów.