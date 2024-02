Nadciśnienie - choruje 12 mln Polaków

Nadciśnienie, czyli stale występujące podwyższone ciśnienie tętnicze, to jedna z najczęstszych chorób. Przez długi czas nie daje żadnych objawów, przez co określana jest przez lekarzy mianem "cichego zabójcy". Szacuje się, że w Polsce z nadciśnieniem żyje aż 12 mln osób, z czego połowa sobie nie zdaje sprawy.

Nieleczone nadciśnienie prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji. Jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i prowadzi do połowy wszystkich udarów mózgu.

Możliwych skutków jest znacznie więcej. Zbyt wysokie ciśnienie prowadzi do innych schorzeń sercowo-naczyniowych (zawał, miażdżyca, niewydolność serca, przerost mięśnia sercowego), niszczy nerki i oczy, zwiększa ryzyko chorób neurodegeneracyjnych.

Opublikowany w ubiegłym roku raport Światowej Organizacji Zdrowia podkreślał, że aż 80 proc. osób z nadciśnieniem tętniczym nie jest odpowiednio leczonych.

Nadciśnienie - 4 kluczowe objawy

- Wiele osób czuje się dobrze z nadciśnieniem. Nadciśnienie rozwija się w ciągu kilku lat, dlatego zwykle nie zauważa się żadnych objawów - mówi doświadczona farmaceutka Niamh McMilla z serwisem Express.co.uk.

- Mogą minąć nawet dziesięciolecia, zanim schorzenie osiągnie poziom na tyle poważny, że objawy staną się oczywiste, a ale nawet wtedy mogą być kojarzone z innymi problemami zdrowotnymi - dodaje.

Ekspertka wymienia też cztery objawy, że ciśnienie krwi "jest bardzo wysokie, a nawet zagraża życiu".

Są to:

bóle głowy,

duszności,

ból w klatce piersiowej,

krwawienie z nosa.

– Te objawy zazwyczaj się nie pojawiają, jeżeli ciśnienie krwi nie osiągnie niebezpiecznego poziomu - wyjaśnia McMillan, - A wysokie ciśnienie krwi jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób serca, takich jak udary i zawały serca - dodaje.

Farmaceutka zaznacza jednocześnie, że brak powyższych objawów nie musi też oznaczać, że ktoś nie ma nadciśnienia. Dlatego tak ważne jest regularne badania ciśnienia krwi, zwłaszcza po przekroczeniu 40. roku życia.

Nadciśnienie - inne możliwe objawy

Poza wspomnianymi wyżej objawami, sygnałami o zbyt wysokim ciśnieniu mogą być także:

zawroty głowy,

problemy ze snem,

nadmierna potliwość,

uderzenia gorąca,

kołatanie serca,

rozdrażnienie,

zmęczenie,

zaczerwienienie twarzy i szyi,

pogorszenie sprawności.

Niezdiagnozowane, przez co nieleczone nadciśnienie, w dłuższej perspektywie prowadzi do degeneracji niektórych narządów. To sprawia, że mogą pojawić się:

kłopoty ze wzrokiem,

zaburzenie pracy nerek,

zaburzenie pracy mózgu,

objawy demencji,

obrzęki i puchnięcie kończyn,

uszkodzeń kłębuszków nerkowych, czyli problemy z czuciem,

syndrom metaboliczny, który może rozwinąć się w cukrzycę.

Co powinniśmy robić, poza regularnymi pomiarami ciśnienia, krwi, aby zmniejszyć ryzyka choroby lub jej przykrych następstw? To przede wszystkim odpowiedni styl życia, czyli zdrowe odżywianie się, ograniczenie soli i tłuszczy w diecie,porzucenie palenie, ograniczenie alkoholu, ograniczenie stresu i regularna aktywność fizyczna.