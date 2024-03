To, co dla jednej osoby jest zbyt niskim ciśnieniem krwi, dla kogoś innego może być niezauważalne. Niskie ciśnienie krwi nie zawsze daje zauważalne objawy, ale bywa, że powoduje zawroty głowy i omdlenia. Czasami może zagrażać życiu. Kiedy powinniśmy udać się do lekarza z tym problemem?