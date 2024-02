Choroby serca to najczęstsza przyczyna śmierci z Polaków. Jednocześnie bardzo wiele osób nie jest świadomych, że żyje ze schorzenie układu sercowo-naczyniowego. Może to wynikać z braku diagnozy. Dlatego warto się regularnie badać i zwracać uwagę na wszelkie nieprawidłowości. Co może świadczyć o chorobach serca? Lista jest długa.