Powiększona prostata to efekt starzenia się

Król Karol III w listopadzie skończył 75 lat. W tym wielu powiększona prostata dotyczyć może nawet 80 proc. mężczyzn. To skutek zmian hormonalnych zachodzących w ciele mężczyzny wraz z upływem lat. Proces ten zaczyna zachodzić po 40. roku życia, choć są urolodzy, którzy uważają, że dzieje się to już po przekroczeniu trzydziestki. Po pięćdziesiątce połowa mężczyzn ma powiększoną prostatę. - To po prostu efekt starzenia się, tak jak siwienie włosów - mówi dr Stephen Nakada, urolog z Uniwersytetu Wisconsin w rozmowie z "The Independent".

Urolodzy zwracają uwagę, że właściwym terminem jest nie "przerost" a "rozrost" prostaty, czyli zwiększenie objętości i liczby komórek gruczołowych, powodującym łagodnie powiększenie gruczołu.

Czym jest prostata?

Prostata jest częścią układu rozrodczego u mężczyzn. Znajduje się w miednicy mniejszej, poniżej pęcherza i owija się wokół cewki moczowej – rurki odprowadzającej mocz i nasienie przez prącie. Dlatego rozrost prostaty powoduje problemy z oddawaniem moczu.

Prostata to inaczej gruczoł krokowy, gruczoł sterczowy lub stercz. Odpowiada za produkcję płynu, w którym znajdują się plemniki. Nie wiadomo dokładnie, jakie dokładnie czynniki (poza zmianami hormonalnymi) są odpowiedzialne za jej rozrost.



Jakie są objawy przerostu prostaty?

Objawy pojawiających się nieprawidłowości związanych z prostatą najczęściej dotyczą komfortu związanego z oddawaniem moczu. Są to:

zwiększona częstotliwość oddawania moczu,

konieczności wstawania w nocy w tym celu,

osłabienie strumienia moczu,

nagłe parcia na oddanie moczu,

trudności w całkowitym opróżnieniu pęcherza,

uczucie zalegania moczu w pęcherzu.

Bóle w okolicy krocza, towarzysząca im gorączka, ból podczas oddawania moczu czy wytrysku mogą świadczyć już o poważnych dolegliwościach związanych z prostatą. Konieczna jest wtedy konsultacja z lekarzem.

Rozrost prostaty a nowotwór prostaty

Łagodny rozrost gruczołu krokowego i raka prostaty to są dwie niezależne rzeczy. To drugie nie musi wynikać z tego pierwszego.

- Można mieć powiększony gruczoł krokowy dotknięty łagodnym rozrostem połączony z trudnościami związanymi z oddawaniem moczu (chociaż nie zawsze powiększenie gruczołu krokowego musi oznaczać trudności z oddawaniem moczu) i niezależnie od tego obecność nowotworu w obrębie prostaty - tłumaczył urolog prof. Piotr Chłosta w rozmowie z Medonetem.

Leczenie rozrostu prostaty

Aby móc zdiagnozować schorzenie i wdrożyć odpowiednie leczenie, konieczna jest wizyta u lekarza. Badanie prostaty - per rectum - może przeprowadzić lekarz ogólny, ale właściwszy będzie specjalista urolog. Badania w tym kierunku mężczyzna po 40. roku życia powinien robić każdego roku.

Przerost prostaty można wyleczyć w dużym stopniu. Najczęściej stosuje się leczenie farmakologiczne, w przypadkach bardziej zaawansowanych przeprowadza się mało inwazyjne zabiegi urologiczne, wybór techniki zależy od warunków anatomicznych i dostępnych narzędzi.

Czy suplementy pomagają na problemy z prostatą?

Jak podkreślają urolodzy, nie ma dowodów na skuteczność działania suplementów diety w dziedzinie łagodzenia dolegliwości i zapobiegania ewentualnemu rozrostowi prostaty. Najczęściej są to produkty pochodzenia roślinnego, jak dotąd nie pojawiły się badania, które wykazywały ich skuteczność zbliżoną do leków.

Co więcej, suplementy wywołać efekt placebo, czyli poczucie tego, że pomagają, co może skutkować opóźnieniem lub zaniechaniem wizyty u urologa.

Profilaktyka związana z rozrostem prostaty

Ponieważ nie są znane dokładne przyczyny rozrostu gruczołu krokowego, nie ma też jednoznacznych metod zapobiegania.

Jest jednak kilka ważnych zasad dotyczących profilaktyki chorób prostaty. Poza przeprowadzanym raz w roku badaniom tego gruczołu po ukończeniu 40 lat, a także badaniem poziomu PSA w krwi po ukończeniu 45. roku, są to: