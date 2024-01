Nadmiar cukru w diecie, zawartego chociażby w napojach gazowanych, może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób. Jedna puszka coli zawiera więcej cukru. niż wynosi dzienna dawka zalecana przez WHO. Dowiedz się, co się dzieje w ciągu godziny od wypicia tego napoju. I nie chodzi tylko o działanie cukru.