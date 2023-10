Nadmiar cukru daje się we znaki w postaci rozmaitych objawów. Niestety, może też prowadzić do rozwoju wielu chorób. Rozdrażnienie, podenerwowanie, brak energii to niektóre z objawów nadmiaru cukru w organizmie. Wysokie ciśnienie, bóle stawów czy problemy ze snem to tylko niektóre z efektów spożywania jego zbyt dużej ilości. Czym zastąpić słodycze?