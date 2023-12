W badaniu przeprowadzonym przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) oraz szpital Chelsea and Westminster Hospital wzięło udział 24 tysiące osób. Było to największe tego rodzaju badanie, zrealizowano je w 157 klinikach zdrowia seksualnego i trwało niemal trzy lat. Naukowcy sprawdzali skuteczność leku PrEP w zapobieganiu zakażeniu wirusem HIV.

Reklama

Wirus HIV najczęściej przenosi się drogą płciową, przez płyny ustrojowe. Wywołuje chorobą AIDS polegającą na upośledzeniu odporności osoby zakażonej. Chory z rozwiniętą postacią AIDS może umrzeć na infekcje, które przez spadek odporności pacjenta łatwiej rozwijają się w jego organizmie, na przykład na zapalenie płuc.

Czym jest PrEP?

To mówiąc ogólnie, profilaktyka przedekspozycyjna polegająca na przyjmowaniu leków mogących uchronić przed zakażeniem HIV. Najczęściej PrEP polega na przyjmowaniu raz dziennie małej niebieskiej tabletki zawierającej dwa antywirusowe leki wykazujące dużą skuteczność przeciwko HIV – tenofowir i emtrycytabinę.

Reklama

Czasem PrEP polega też na stosowaniu żelu dopochwowego. Ta metoda polecana jest między innymi kobietom, które chcą zajść w ciążę z partnerem zakażonym HIV.

Należy jednak pamiętać, że PrEP nie jest szczepionką przeciwko HIV, to lek utrudniający wirusowi wniknięcie do tkanek, a więc transmisję i zakażenie. Dlatego też można stosować go także bezpośrednio po kontakcie seksualnym, ale zawsze wymaga to wcześniejszej konsultacji z lekarzem co do doboru dawek.

Reklama

Autorzy najnowszych badań nad skutecznością PrEP, których wyniki opublikowali na łamach prestiżowego magazynu naukowego „The Lancet” wykazali, że prawidłowo stosowana profilaktyka przeciwwirusowa obniża ryzyko zakażenia HIV. Według ich analiz PrEP zmniejsza ryzyko zakażenia HIV o mniej więcej 86 procent.

Jeden z naukowców zaangażowanych w badania nad skutecznością PrEP, konsultant do spraw zdrowia seksualnego i HIV doktor John Saunders zaznaczył w rozmowie z brytyjskimi mediami, że uzyskane wyniki będą służyć upowszechnianiu terapii PrEP. – Wcześniej nie wiedzieliśmy, ile osób będzie chciało z niego korzystać i jak przyjmować – powiedział.

To o tyle istotne, że zakażenia HIV to także poważny problem w Polsce, mimo dostępności profilaktyki PrEP w naszym kraju, co pokazują najnowsze dane.

Według danych, jakie zgromadził Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, do końca października 2023 roku w Polsce stwierdzono więcej przypadków zakażenia wirusem HIV niż łącznie w całym 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 do 31 października 2023 roku wykryto w naszym kraju 2509 nowych zakażeń HIV. Dla porównania, w analogicznym okresie od stycznia do końca października 2022 roku stwierdzono 1923 przypadki zakażeń wirusem HIV. Jest to o około 600 mniej niż w najnowszych statystykach. Dane te są niepokojące, ponieważ Polska może stać się krajem o rosnącym współczynniku prewalencji w odniesieniu do HIV, mierzonym w stwierdzonych przypadkach zakażeń przypadających na konkretną grupę populacyjną.