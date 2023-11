Potocznie o badaniu rentgenowskim mówimy - prześwietlenie. Trzeba rozróżnić w terminologii: prześwietlenie od zdjęcia rentgenowskiego, bo ma to związek z czasem ekspozycji na promienie rentgenowskie. Zdjęcie RTG powstaje szybko, jak fotografia, zaś prześwietlenie RTG polega na obserwacji obrazu przez dłuższy czas, np. RTG przewodu pokarmowego.

To fakt:

Rentgen jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego, podobnego do światła widzialnego, który dzięki temu, że wykorzystuje wyższą energię (niż światło) może przenikać przez ciała stałe, w tym przez tkanki miękkie i kości. Może więc generować obraz tkanek.

To fakt:

Badanie rentgenowskie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi diagnostycznych w medycynie. Może pomóc w wykryciu złamań kości, chorób płuc, chorób zatok, chorób zębów i innych problemów zdrowotnych.

To mit:

Badanie rentgenowskie powoduje raka. Ten mit jest często powtarzany, ale nie jest poparty przez naukę. W rzeczywistości dawki promieniowania używane w badaniach rentgenowskich są bardzo niskie i nie powodują szkód dla większości ludzi. Sporadyczne badania RTG nie są szkodliwe dla zdrowia. Ewentualne negatywne skutki promieniowania zależne są od przyjętej dawki i chodzi tu nie tyle o szkodliwość pojedynczego badania, lecz o tzw. dawkę skumulowaną, czyli przyjętą łącznie w ciągu całego życia.

To fakt:

Rentgen jest również wykorzystywany w innych dziedzinach niż medycyna. W przemyśle rentgen jest wykorzystywany do kontroli jakości produktów, takich jak elementy elektroniczne, rury, spawane połączenia i wiele innych. W archeologii rentgen jest używany do badania składu i struktury różnych artefaktów, takich jak starożytne monety, biżuteria i broń. W naukach o ziemi, rentgen jest wykorzystywany do badania składu skał i minerałów, a także do badania struktury geologicznej. W każdej z tych dziedzin, rentgen pozwala na uzyskanie informacji o wewnętrznej strukturze obiektów, co może pomóc w zrozumieniu ich właściwości i funkcjonowania

To prawda/mit:

Mitem jest kategoryczne stwierdzenie, że kobiety w ciąży nie powinny poddawać się badaniom rentgenowskim, ponieważ promieniowanie może zaszkodzić dziecku. RTG w ciąży powinno być przeprowadzane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, ponieważ promieniowanie może zaszkodzić rozwijającemu się płodowi. Pamiętajmy jednak, że dawki promieniowania używane w badaniach rentgenowskich są zwykle bardzo niskie, a ryzyko szkodliwego wpływu promieniowania na płód jest zwykle niewielkie. Dlatego jeśli kobieta jest w ciąży i musi poddać się badaniu rentgenowskiemu, lekarz powinien być poinformowany o tym fakcie, aby mógł podjąć odpowiednie środki ostrożności. W niektórych przypadkach, lekarz może zdecydować się na przeprowadzenie badania rentgenowskiego tylko w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, kiedy ryzyko szkodliwego wpływu promieniowania na płód jest mniejsze.

To mit:

Osoby starsze nie powinny poddawać się badaniom rentgenowskim, ponieważ są bardziej narażone na szkodliwe działanie promieniowania. Co więcej, osoby starsze mogą mieć większe ryzyko wystąpienia niektórych chorób, które są diagnozowane za pomocą badania rentgenowskiego, takich jak choroby serca, choroby płuc i choroby kości. Dlatego, jeśli osoba starsza ma objawy sugerujące wystąpienie takich chorób, lekarz może zalecić badanie rentgenowskie w celu potwierdzenia diagnozy i ustalenia odpowiedniego leczenia.

To fakt:

Do badań rentgenowskich należą oprócz prześwietlenia - tomografia komputerowa i mammografia.