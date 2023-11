Problemy ze słuchem ma coraz więcej osób w różnym wieku. Ubytek słuchu nie jest tylko chorobą zawodową i obserwuje się go nie tylko u seniorów. Szacuje się, że nawet 3 mln Polaków może mieć zaburzenia słyszenia. WHO alarmuje, że wady słuchu stały się naszą chorobą cywilizacyjną. Wpływają na to wszechobecny hałas, słuchanie głośnej muzyki od wczesnych lat życia, niewłaściwe używanie słuchawek dousznych. Są też przyczyny zdrowotne powodujące utratę słuchu, np. nawracające infekcje ucha, cukrzyca i miażdżyca oraz przewlekłe stosowanie niektórych leków.

Reklama

Bez względu na przyczynę istotne jest postawienie właściwej diagnozy. Ona ułatwia leczenie, które w wielu przypadkach przynosi zadowalające efekty. Dlatego gdy mamy wrażenie, że gorzej słyszymy, powinniśmy się zbadać.

Można zacząć od diagnostyki w domu, ale to nigdy nie zastąpi wizyty u lekarza i badań przeprowadzonych w gabinecie np. audiologa. Co więcej – niezależnie od wyniku, warto z nim iść do specjalisty, który fachowo go oceni.

Domowy test słuchu pokaże, czy dobrze słyszymy. Znajdziemy ich wiele w internecie. Polegają na tym, że odpowiadamy na pytania dotyczące tego, jak słyszymy. Już pewne stwierdzenia są dla nas podpowiedzią, np. pytanie o to, czy słyszymy szum, może uzmysłowić nam problem, na który wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, bo przeszkadzało nam jedynie niedosłyszenie szeptu.

Reklama

Przykładowe pytania (jeśli na większość z nich odpowiedziałeś TAK, warto umówić się do lekarza rodzinnego lub laryngologa):

Czy bliscy zwracają ci uwagę, że za głośno słuchasz radia?

Czy często prosisz kogoś o powtórzenie tego, co powiedział?

Czy męczysz się, gdy uczestniczysz w rozmowie w grupie?

Czy wydaje ci się, że wiele osób mówi niewyraźnie?

Reklama

Rozbudowaną wersją takiego testu jest badanie słuchu online – tu również mamy do dyspozycji sporo darmowych testów słuchu, jakie znajdziemy w internecie. Wymagają założenia słuchawek i w trakcie niego np. zwiększamy głośność, co pokazuje, jak słyszymy.

Pewne rozstrzygnięcie, jak to jest z naszym słuchem, dają badania specjalistyczne. Laryngolog może skierować nas na badanie w poradni audiologicznej, np. na najprostsze – audiometrię tonalną, polegająca na podawaniu w słuchawkach audiometrycznych dźwięku o różnej częstotliwości i sygnalizowaniu przez pacjenta rozpoznawania dźwięku (progu słyszenia). Przy stwierdzeniu ubytku słuchu wykonuje się audiometrię mowy, która sprawdza poziom rozumienia słów. To są tzw. badania słuchu subiektywne. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku dzieci, wykonywane są tzw. badania słuchu obiektywne, które nie wymagają zaangażowania pacjenta. Należą do nich m.in. tympanometria – bezinwazyjne i bezpłatne badanie przy użyciu sondy, które mierzy odbicie fali dźwiękowej od błony bębenkowej w warunkach zmiany ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym. Natomiast badanie słuchu BERA polega na umieszczeniu na głowie pacjenta elektrod, które rejestrują reakcję pnia mózgu na dźwięki. Przeprowadza się je w trakcie snu.