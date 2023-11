Mocz do analizy należy pobrać bezpośrednio po nocnym wypoczynku. To ma być pierwsza poranna porcja moczu, pobrana ze środkowego strumienia, czyli pierwszą niewielką ilość moczu oddajemy do toalety. Mocz pobieramy do sterylnego jednorazowego pojemnika, który można kupić w aptece lub pobrać w laboratorium. Ilość potrzebnego moczu to 5-10 ml.

Przed badaniem umyjmy okolice intymne, zwłaszcza ujście cewki moczowej, ciepłą wodą, ale bez środków myjących i dezynfekujących; osuszamy jednorazowym ręcznikiem (by do próbki nie dostały się bakterie, które mogą zafałszować wynik).

Co ważne przed pobraniem moczu do analizy?

dzień przed unikamy dużego wysiłku fizycznego, także długich marszów, bo może to spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych, co zafałszuje wynik

nie zmieniajmy diety, pijmy taką ilość wody jak zawsze

nie uprawiajmy seksu w dobie poprzedzającej badanie

W przypadku kobiet, ważne jest by planować badanie moczu 2-3 przed miesiączką i 2-3 dni po niej, bo wynik może być niewiarygodny ze względu na znajdującą się w moczu dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków (a np. zwiększona ilość nabłonków płaskich może wskazywać na stan zapalny układu moczowego).