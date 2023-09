Nagłe zatrzymanie krążenia zabija 100 Polaków każdego dnia

Nagłe zatrzymanie krążenia (zatrzymanie akcji serca) rocznie spotyka nawet 700 tys. Europejczyków. Najczęściej dzieje się to poza szpitalem. To jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. Szacuje się, że w Polsce liczba przypadków śmiertelnych z tego powodów to nawet 40 tys. rocznie. To oznacza, że każdego dnia w wyniku zatrzymania akcji serca umiera ponad 100 Polaków.

Czym się różni zatrzymanie akcji serca od zawału mięśnia sercowego? Zawał to efekt niedokrwienia mięśnia sercowego, gdy do serca przestaje dopływać krew, np. w wyniku zmian miażdżycowych i zwężenia tętnic wieńcowych. Zatrzymanie akcji serca jest natomiast efektem zaburzenia impulsów elektrycznych pobudzających ten narząd do skurczów. NZK może być wynikiem zawału.

Gdy dochodzi do zatrzymania akcji serca, konieczna jest resuscytacja krążeniowo-oddechowej podjęta w ciągu kilku minut. Inaczej w mózgu dojdzie do nieodwracalnych zmian, śmierć może nastąpić po 10 minutach.

Nagłe zatrzymanie krążenia - cztery najważniejsze sygnały

Nie zawsze okoliczności sprzyjają skutecznej reanimacji, dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie objawów zapowiadających NZK.

- Sygnały ostrzegawcze dają nadzieję na wczesne rozpoznanie zbliżającego się nagłego zatrzymania krążenia. Spora część pacjentów te objawy wykazuje godziny, dni, a nawet tygodnie przed zdarzeniem - mówi dr Kyndaron Reinier z Cedars-Sinai Health System w Los Angeles.

W czasopiśmie "Lancet" pojawiły się wyniki jej badań, w których analizowała, jakie objawy pojawiały się u osób, które przeszły zatrzymanie akcji serca. Porównano to z grupą kontrolną - osobami, które wzywały pogotowie, ale nie przeszły NZK.

Cztery główne objawy to:

Duszność - to najczęstszy wczesny objaw zatrzymania akcji serca. Wystąpił u 41 proc. pacjentów, w porównaniu do 22 proc. w grupie kontrolnej. Zdaniem lekarzy to jedyny objaw istotnie powiązany z tym zdarzeniem.

Badania wykazały, że takie objawy jak nudności lub wymioty, osłabienie, zawroty głowy i dolegliwości żołądkowe częściej występowały w grupie kontrolnej niż wśród osób z NZK.