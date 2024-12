Ile jajek tygodniowo można jeść? Opinia ekspertki

Jajka to jeden z podstawowych i jednocześnie najzdrowszych produktów spożywczych, który jest elementem codziennej diety wielu z nas. Panuje powszechne przekonanie, że jajka są zdrowie, ponieważ zawierają wiele cennych dla zdrowia witamin i minerałów. Jednocześnie wiele osób obawia się o ich nadmierne spożycie np. z uwagi na podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Czy słusznie? Ile jajek tygodniowo to bezpieczna ilość? Odpowiedzi udzieliła prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, uznawana za jedną z czołowych specjalistek w dziedzinie nauk o żywieniu w Polsce, która prowadzi na Instagramie konto, na którym edukuje w kwestii zdrowia i zdrowego odżywiania.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska zaznacza, że jedzenie do siedmiu jajek tygodniowo jest bezpiecznie dla zdrowia i nie zwiększa ryzyka chorób przewlekłych. Dietetyczka podkreśla, że jajka - przy umiarkowanym spożyciu - nie zwiększają ryzyka chorób serca, cukrzycy czy raka.

Spożycie większej liczby jajek, czyli więcej niż jedno jajko dziennie, nie jest dokładnie zbadane naukowo, a zatem nie ma jednoznacznych argumentów zarówno zarówno za jak i przeciw. Ekspertka radzi, by osoby z podwyższonym cholesterolem LDL lub chorobami serca, powinny indywidualnie podchodzić do powyższych zaleceń, skonsultować je z lekarzem i/lub dietetykiem.

Dlaczego warto jeść jajka?

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska podkreśliła, że jajka generalnie są produktem zdrowym, a zawarte w nich witaminy i minerały są korzystne dla utrzymania zdrowia. - Jajka to cud natury, to skoncentrowane źródło składników odżywczych: zawierają białko o najwyższej jakości, wszystkie niezbędne aminokwasy, witaminy: między innymi B12 (62 procent dziennego zapotrzebowania, D (12 procent dziennego zapotrzebowania), A, E - napisała ekspertka. Jajka zwierają deficytowe minerały: selen oraz jod, a także cholinę, która wspiera zdrowie mózgu i układu nerwowego. Dietetyczka podkreśla, że dobry stan zdrowia to nie tylko efekt jakości naszej diety, ale także stylu życia, który prowadzimy.