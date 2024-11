Skuteczne odchudzanie. Rady lekarki z Harvardu

Endokrynolog i epidemiolog, profesor medycyny w Harvard Medical School, dr JoAnn E. Manson, radzi, jak skutecznie schudnąć. Badaczka obaliła mit, który mówi o tym, że w odchudzaniu najważniejsze jest liczenie kalorii. Restrykcyjne diety mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Powód? Ograniczenie poziomu podaży kalorii, a co za tym idzie energii, powoduje, że organizm spowalnia metabolizm, przechodząc w tym oszczędzania. Ciało dostaje komunikat, że zasoby są ograniczone, więc trzeba zacząć bardziej oszczędnie nimi dysponować. Co to oznacza w praktyce? Organizm, mimo tego, że dostaje mniejsze ilości pożywienia, choć początkowo zrzuca nadmiar kilogramów, szybko je odbudowuje i to z nawiązką! To tzw. efekt jo-jo.

Dieta odchudzająca powinna być zrównoważona i nie może stanowić wyrzeczenia. Będzie to prowadzić do poczucia deficytu i braku satysfakcji, co z kolei może prowadzić do kompulsywnych napadów jedzenia, a także szybkiego porzucenia decyzji o odchudzaniu. Nie bez znaczenia jest również aktywność fizyczna, która pozwoli przyspieszyć metabolizm, a także zachować masę mięśniową.

Co jeść w czasie odchudzania? Zalecane produkty

Doktor JoAnn E. Manson radzi, co jeść, by skutecznie i trwale pozbyć się nadmiaru kilogramów. Wśród zalecanych przez badaczkę produktów znalazły się: warzywa o niskiej zawartości skrobi, owoce o niskiej zawartości fruktozy (szczególnie zalecane są owoce jagodowe); produkty bogate w błonnik (zboża, rośliny strączkowe, ziarna); produkty zawierające tłuszcze nienasycone (ryby, oliwa z oliwek); produkty zawierające pełnowartościowe białko (owoce morza, łosoś, soczewica). Zdecydowanie odradzane jest jedzenie wysoko przetworzonej żywności z dużą zawartością cukrów i tłuszczów trans.