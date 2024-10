Czym jest Totalna Biologia

Totalna Biologia (Medycyna Germańska) to alternatywna metoda rozumienia zdrowia i chorób. Zakładająca, że większość dolegliwości fizycznych ma swoje korzenie w konfliktach emocjonalnych oraz stresie. Kto jest twórcą Totalnej Biologii. Jej twórcą jest dr Claude Sabbah, francuski lekarz, który w latach 80. XX wieku połączył swoje zainteresowania medycyną, biologią oraz psychologią, tworząc nową teorię zdrowia. Koncepcja była wynikiem jego wieloletnich badań i doświadczenia.

Na czym polega Totalna Biologia.Totalna Biologia opiera się na założeniu, że ciało reaguje na nierozwiązane konflikty psychiczne poprzez choroby, które mają za zadanie pomóc w przetrwaniu. Innymi słowy, każda choroba ma swój biologiczny sens. Można zrozumieć, analizując ją w kontekście emocjonalnym i psychologicznym osoby chorej.

Metoda ta zakłada, że nasze ciało, poprzez fizyczne dolegliwości, komunikuje człowiekowi problemy, które są w jego sferze psychicznej. Tym samym rozwiązanie tych konfliktów może przyczynić szybkiegowyzdrowienia. Nierozwiązane konflikty tworzą blokady, z którymi umysł nie potrafi sobie poradzić. Spychając dany problem do podświadomości, człowiek nie pozbywa się go. Z czasem zaczyna od dawać objawy w ciele w postaci różnych chorób.

W Totalnej Biologii obowiązuje zasada, że objawy chorobowe pojawiają się po rozwiązaniu konfliktu.To, co powszechnie jest nazywane ”chorobą”, jest tak naprawdę ”fazą zdrowienia”. Gdy dochodzi do rozwiązania wewnętrznego, silnego konfliktu emocjonalnego, człowiek odczuwa ulgę. Wówczas zaczynają pojawiać się objawy tzw. ”choroby”. Warto pamiętać, ze nie każdy konflikt daje objawy w ciele. Dotyczy to wyłącznie tych problemów, które dla danej osoby wydają się niezwykle trudne do rozwiązania lub wręcz bez wyjścia.

Przeziębienie, katar i inne choroby układu oddechowego według Totalnej Biologii

Skoro każda choroba ma przyczynę w trudnych do rozwiązania konfliktach emocjonalnych, dotyczy to także wszelkich chorób układu oddechowego. I tak, według Totalnej Biologii, katar, przeziębienie czy inne problemy z układem oddechowym to fazy zdrowienia pewnych konfliktów. W przypadku małych dzieci (do 10. roku życia) dotyczy to konfliktu ich rodziców. Jakie to konflikty?