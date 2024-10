Pływanie w soczewkach

Pływanie to jedna z najczęściej wybieranych form aktywności fizycznej, zarówno dla relaksu, jak i poprawy kondycji. Jednak dla osób noszących soczewki kontaktowe, może wiązać się z potencjalnym ryzykiem zdrowia oczu, szczególnie jeśli zdecydują się na wejście do wody z założonymi soczewkami. Noszenie soczewek podczas pływania w basenie, jeziorze czy nawet w morzu może prowadzić do szeregu powikłań, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Acanthamoeba keratitis skutkiem pływania w soczewkach

Woda, niezależnie od źródła, może zawierać mikroorganizmy, które mogą przyczepiać się do powierzchni soczewek kontaktowych. Nawet chlorowana woda basenowa, która wydaje się czysta, może nie być wystarczająco skuteczna w eliminacji wszelkich bakterii i pasożytów. Jednym z najgroźniejszych drobnoustrojów, które spotka się w wodzie, jest Acanthamoeba, organizm, który może prowadzić do bardzo poważnej infekcji rogówki, znanej jako acanthamoeba keratitis. Jest to niezwykle bolesna i trudna do leczenia infekcja, która może prowadzić nawet do trwałej utraty wzroku.

Stany zapalne spojówek po pływaniu w soczewkach

Ciepła i wilgotna powierzchnia soczewek jest idealnym środowiskiem do namnażania się bakterii i pasożytów, co zwiększa ryzyko infekcji oczu. Kontakt z zanieczyszczoną wodą może powodować stany zapalne spojówek. Objawy obejmują zaczerwienienie, swędzenie, wydzielinę ropną i ogólny dyskomfort. Chlor w wodzie basenowej, sól w morzu czy inne zanieczyszczenia mogą łatwo przedostać się między soczewki a rogówkę. Skutkiem tego może być silne podrażnienie, pieczenie oraz suchość oczu, co prowadzi do dyskomfortu i pogorszenia widzenia. Woda może powodować deformację lub zniszczenie soczewek, które są wykonane z materiałów narażonych na działanie różnych substancji chemicznych. Soczewki mogą zmienić swój kształt lub strukturalnie osłabić, co prowadzi do ich uszkodzenia. Woda może zwiększać ryzyko zmniejszenia przepuszczalności tlenu przez soczewki do rogówki, co może prowadzić do jej niedotlenienia. Długotrwałe noszenie soczewek kontaktowych w takich warunkach może prowadzić do poważnych uszkodzeń powierzchni rogówki.

-Alternatywą może być ortokorekcja, czyli metoda leczenia wad wzroku, w której specjalne soczewki są noszone podczas snu. Dzięki temu w ciągu dnia nie ma potrzeby noszenia żadnych soczewek czy okularów, co eliminuje ryzyko związane z ich używaniem podczas pływania. - wyjaśnia Piotr Toczołowski, specjalista optometrii klinicznej z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok