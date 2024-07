Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego bywa mylony na przykład z koprem, pasternakiem zwyczajnym czy krwawnikiem. Jednak tym, co zdecydowanie odróżnia go od reszty, jest rozmiar. To jedna z największych roślin zielnych. Barszcz Sosnowskiego może być bardzo wysoki – mierzy od 3 do nawet 5 metrów. Ponadto jest też rozłożysty – nawet na 2 metry – a jego łodyga (z purpurowymi plamkami) może mieć średnicę do 12 centymetrów. Ma białe kwiaty, które są zebrane w duży baldach.

Czy trzeba dotknąć barszczu Sosnowskiego, żeby się poparzyć?

Najlepiej unikać przebywania w pobliżu barszczu Sosnowskiego. Czy jednak popatrzenia występują tylko po bezpośrednim kontakcie z rośliną? Niestety, niekoniecznie. W upalne i słoneczne dni gruczoły wydzielnicze uwalniać mogą fototoksyczne związki lotne nawet na odległość kilkunastu metrów. Dlatego też w takiej sytuacji, aby odczuć negatywny wpływ na zdrowie, nie jest konieczne dotknięcie rośliny.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego parzy?

Barszcz Sosnowskiego zawiera sok i olejki eteryczne, w których występują toksyczne substancje. Kiedy znajdą się na skórze pod wpływem promieniowania słonecznego powodują na niej zmiany. Przypominają one oparzenie, są to bowiem na przykład owrzodzenia, wysypki, zaczerwienienie i opuchlizna. Co więcej, objawy mogą się pojawić nawet dopiero po kilkunastu godzinach od bezpośredniego kontaktu z rośliną.

Jak objawia się opatrzenie barszczem Sosnowskiego?

Oprócz wymienionych owrzodzeń, wysypek czy opuchlizny po kontakcie z rośliną można również odczuwać nudności, bóle głowy czy wymioty. Możliwe są także problemy z układem oddechowym i oczami. Niektórzy mogą dostać wstrząsu anafilaktycznego. Co więcej, jak podaje Gov.pl, możliwe jest, że toksyczne związki zawarte w tej roślinie mogą łączyć się z powstawaniem nowotworów skóry.

Co zrobić po oparzeniu barszczem Sosnowskiego?

Po bezpośrednim kontakcie z barszczem Sosnowskiego lub narażeniu na jego działanie, trzeba najszybciej jak to możliwe przemyć skórę letnią wodą z mydłem. Konieczne jest usunięcie w ten sposób soku rośliny z powierzchni skóry. Wszystko, co mieliśmy ze sobą i na sobie w trakcie kontaktu z rośliną, należy umyć lub wybrać. Jeśli substancje zawarte w barszczu Sosnowskiego miały kontakt z oczami, to należy przemyć je dokładnie wodą, nie eksponować się na światło i jak najszybciej skonsultować z okulistą.

W przypadku pojawienia się na skórze pęcherzy, które nie pękły, można na nie miejscowo nałożyć maści kortykosteroidowe. Zmienionych miejsc nie powinno się dotykać. W celu zmniejszenia bólu można kłaść na nie chłodne okłady. Warto też skonsultować je z lekarzem.

Nie powinno się eksponować na słońce przez co najmniej 48 godzin, jeżeli po kontakcie z barszczem Sosnowskiego nie wystąpiły żadne niepokojące objawy. Warto też się obserwować. W przypadku jakichkolwiek problemów z oddychaniem, silnym poparzeniem i gorszym samopoczuciem należy wezwać pogotowie ratunkowe.