Biedronki azjatyckie po raz pierwszy pojawiły się w Polsce w 2006 r. i bardzo szybko rozprzestrzeniły się na cały kraj. Wiosną rozpoczynają okres lęgowy, dlatego możemy zauważyć ich wzmożoną aktywność w tym czasie. Ten gatunek biedronki bardzo lubi miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Dodatkowo, jest bardzo podobny do naszych, polskich biedronek.

Reklama

Jak wygląda biedronka azjatycka?

Biedronka azjatycka jest znana ze swojej zmienności kolorystycznej. Jej pancerz może mieć różne odcienie, od żółtego, przez pomarańczowy, do czarnego, a liczba kropek waha się od zera do kilkunastu. Polska biedronka siedmiokropka jest bardziej jednolita – zwykle czerwona z charakterystycznymi siedmioma czarnymi kropkami. Biedronka azjatycka jest też zazwyczaj nieco większa od większości rodzimych gatunków biedronek w Polsce. Wyróżnia ją też większa agresywności w stosunku do innych biedronek, co obejmuje kanibalizm i zjadanie jaj innych biedronek.

Reklama

Reklama

Objawy ugryzienia przez biedronkę azjatycką

Ugryzienia biedronek azjatyckich zdarzają się rzadko i zazwyczaj są wynikiem obronnego zachowania owada. Objawy takiego ugryzienia mogą obejmować:

zaczerwienienie i lekki obrzęk w miejscu ugryzienia,

ból lub pieczenie na krótko po ugryzieniu,

swędzenie okolicy ugryzienia.

W rzadkich przypadkach po ugryzieniu przez biedronkę azjatycką może pojawić się silna reakcja alergiczna, objawiająca się silniejszym obrzękiem, trudnościami w oddychaniu, czy pokrzywką.

Czy ugryzienie biedronki azjatyckiej jest groźne?

W większości przypadków ugryzienie biedronki azjatyckiej nie jest groźne i nie powoduje poważnych konsekwencji. Objawy ustępują samoistnie w ciągu kilku dni. Jednak u osób uczulonych na jad biedronek azjatyckich ugryzienie może wywołać silną reakcję alergiczną. Warto również dodać, że najbardziej narażone na ukąszenie owada i reakcje alergiczne są dzieci. W takich przypadkach należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Pierwsza pomoc po ugryzieniu przez biedronkę azjatycką

Po ugryzieniu przez biedronkę azjatycką, choć zazwyczaj jest to niegroźne, może być potrzebna podstawowa pierwsza pomoc, aby złagodzić objawy i zapobiec infekcji. Pierwszym krokiem powinno być umycie miejsca ugryzienia, a następnie przyłożenie zimnego kompresu, by złagodzić ból i obrzęk. Później dobrze jest zastosować maść przeciwhistaminową, która złagodzi świąd. Jeśli objawy są nasilone lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.