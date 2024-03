Właściwe odżywianie ma duże znaczenie nie tylko na co dzień, ale także w przypadku gdy uprawiamy sport. Pozwala bowiem zasilać organizm i maksymalizować efekty ćwiczeń. To, co jesz przed treningiem ma duże znaczenie - może pomóc ci w zrzuceniu zbędnych kilogramów i osiągnięciu twoich celów fitness.

Czy powinno się jeść przed treningiem?

Czy można jeść przed treningiem? Tak, spożycie odpowiedniego posiłku przed treningiem fizycznym jest ważne dla zapewnienia organizmowi odpowiedniej energii i składników odżywczych potrzebnych do efektywnego wysiłku. Warto jednak pamiętać, by było to około 2–3 godzin przed treningiem.

Czego nie należy jeść przed treningiem?

Istnieje kilka rodzajów produktów, po które zdecydowanie nie powinno się sięgać przed aktywnością fizyczną. Należą do nich:

Potrawy tłuste, ciężkostrawne, np. smażone

Produkty wywołujące wzdęcia, takie jak kapusta, fasola, groch oraz inne nasiona roślin strączkowych

Żywność, która może zalegać w żołądku (organizm musi zdążyć strawić pokarm do czasu podjęcia aktywności fizycznej)

Napoje mleczne

Żywność o wysokiej zawartości węglowodanów

Koktajle białkowe (powinny być spożywane po treningu)

Co jeść przed treningiem?

Przed aktywnością fizyczną warto sięgnąć po lekkostrawne, nawadniające oraz zawierające białko produkty, które zapewnią długotrwałe uwalnianie energii. Wśród nich są: