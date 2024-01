Miód - wykorzystanie i przechowywanie

Miód to produkt, którego używamy w kuchni jako dodatek do wielu potraw. Ponadto pomaga zadbać nam o zdrowie i urodę. Chętnie spożywamy go w sezonie jesienno-zimowym, kiedy istnieje większe ryzyko infekcji. Sięgamy po niego też wówczas, kiedy już zachorujemy. Jego dobroczynne właściwości wykorzystujemy, pielęgnując skórę i włosy.

Najzdrowszy i najsmaczniejszy miód to ten pochodzący od sprawdzonych dostawców. Właściwie przechowywany zachowa na długo wszystkie swoje właściwości i wyjątkowy smak. Powinniśmy zatem słoik z miodem po otwarciu trzymać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu takim jak na przykład piwniczka i spiżarnia lub ewentualnie drzwi lodówki. Unikać za to powinniśmy kuchennych szafek, w których ten dobroczynny produkt narażony jest na działanie zbyt dla niego wysokiej temperatury.

Co oznacza biały nalot na miodzie? Czy powinien niepokoić?

Pomimo właściwego przechowywania w pewnych sytuacjach na miodzie pojawia się biały nalot, któremu czasami dodatkowo towarzyszy piana. Te zmiany mogą czasami do złudzenia swoim wyglądem przypominać pleśń. Nie dziwi więc, że u wielu z nas zjawisko to wzbudza niepokój. Zaczynamy wówczas zastanawiać się, co oznacza biały nalot na miodzie i czy jest on niebezpieczny.

Według niektórych opinii pewne zmiany pojawiające się na miodzie - jak chociażby biały osad - świadczą o jego złej jakości lub nawet o tym, że jest on zepsuty. Biały nalot na miodzie ma być skutkiem dodawania do niego cukru czy skrobi. Twierdzenie to jest błędne.

Okazuje się, że osad i piana, które pojawiają się na miodzie, nie oznaczają jego zepsucia. Nie są też żadną wadą tego produktu. Powstają w wyniku naturalnych procesów, które w nim zachodzą. Miód taki można jeść bez obaw o zdrowie i dobre samopoczucie. Biały nalot na miodzie i pianka świadczą przede wszystkim o tym, że miód jest prawdziwy i ciągle aktywny biologicznie.

Zmiany, które możemy zaobserwować, pojawiają się w efekcie dwóch procesów, z których żaden nie powinien budzić naszego niepokoju. Pierwszy z nich związany jest ze znajdującym się w słoiku powietrzem i krystalizacją miodu. Drugi natomiast wynika z obecności w miodzie drożdżaków.

Biały nalot na miodzie i jego przyczyny

Jeżeli zastanawiamy się, co oznacza biały nalot na miodzie oraz skąd się bierze pojawiająca się często piana, to przede wszystkim powinniśmy wiedzieć o tym, że produkt ten w czasie rozlewania go do słoików ulega silnemu napowietrzeniu. Część zgromadzonego w nim powietrza nie zdąży ujść przed zamknięciem słoika, a więc zostaje zamknięta w środku. Z czasem, kiedy dochodzi do krystalizacji miodu, pęcherzyki powietrza objawiają się w postaci piany. Natomiast naturalny proces związany z krystalizacją znajdującej się w miodzie glukozy daje efekt w postaci białego nalotu. Jest on nazywany wykwitami, przybiera różne kształty i jest - co należy jeszcze raz podkreślić - całkowicie bezpieczny. Zjawisko to jest bardziej widoczne na miodach ciemnych oraz tych, które szybko się krystalizują.

Biały nalot na miodzie może również być oznaką obecności w nim drożdżaków. Zjawisko to jednak jest całkowicie normalne i - podobnie jak opisane powyżej - nie powinno nas niepokoić. W miodzie mają prawo żerować drożdżaki, które wyjadają z niego fruktozę, a zostawiają glukozę, widoczną w postaci charakterystycznej pianki. Zjawisko to zaobserwować można przede wszystkim w miodach o wysokiej zawartości glukozy.