Co to jest zgaga?

Zgaga to uczucie pieczenia lub palenia w okolicy przełyku, które często promieniuje ku górze od żołądka do gardła. Dolegliwość ta jest związana z refluksowym cofaniem się treści żołądkowej do przełyku. U osób, które nie cierpią na tę dolegliwość dolny zwieracz przełyku zazwyczaj pełni funkcję zapobiegającą wstecznemu przepływowi treści żołądkowej. W przypadku występowania zgagi może on być osłabiony lub funkcjonować nieprawidłowo.

Od czego ma się zgagę?

Przyczyną zgagi jest podrażnienie błony śluzowej przełyku. Najczęściej wynika ono z cofania się kwaśnej treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Jak wspomnieliśmy wcześniej, przyczyną zgagi określanej również jako refluks żołądkowo-przełykowy, są zaburzenia funkcji mięśnia zwanego dolnym zwieraczem przełyku.

Od czego ma się zgagę? Wśród czynników, które mogą przyczyniać się do zgagi są m.in. spożywanie dużych posiłków, tłustych lub pikantnych potraw, spożywanie kofeiny, a także palenie papierosów i przyjmowanie niektórych leków. Pojawieniu się zgagi może towarzyszyć także otyłość, czynniki genetyczne. Może także pojawić się w ciąży.

Objawy zgagi. Po czym poznać zgagę?

Objawy zgagi mogą obejmować m.in. pieczenie w klatce piersiowej często opisywane jako uczucie "gorącego" czy "palącego" dyskomfortu. Wzmożone dolegliwości najczęściej odczuwane są po posiłkach lub w nocy.

Leczenie zgagi. Jak się pozbyć zgagi?

Leczenie zgagi często obejmuje zmianę stylu życia oraz odpowiednią dietę. Osobom, które cierpią na refluks żołądkowo-przełykowy zaleca się unikanie spożywania dużych posiłków przed snem i potraw oraz napojów, które mogą zwiększać kwasowość żołądka. Niezwykle ważne jest także utrzymywanie odpowiedniej wagi i unikanie palenia papierosów. W porozumieniu z lekarzem pomocne może okazać się także przyjmowanie leków przeciwwymiotnych i leków hamujących wydzielanie kwasu żołądkowego, które mogą łagodzić objawy zgagi.

Co jeść, aby pozbyć się zgagi?

Co zrobić żeby pozbyć się zgagi? Nieprzyjemne objawy może złagodzić dieta na zgagę. Gdy dokucza nam regularnie warto dowiedzieć się, co należy jeść, a których produktów unikać. Wybór odpowiednich pokarmów może bowiem pomóc złagodzić objawy. Wśród zaleceń dotyczących diety w przypadku zgagi są m.in. warzywa o niskiej zawartości kwasów, takie jak brokuły, marchew, ziemniaki, szpinak i cukinia, chude białko, takie jak kurczak, indyk, ryby, jajka czy chude gatunki mięsa oraz produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu, takie jak jogurt o niskiej zawartości tłuszczu lub mleko.

Warto wybierać również owoce o niskiej kwasowości, takie jak banany, melony, gruszki i jagody, pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek czy orzechy oraz spożywać małe, ale częste posiłki i unikać jedzenia dużych posiłków przed snem.

Zgaga. Jakich produktów unikać?

Przy zgadze warto ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans oraz unikać kofeiny, alkoholu i pikantnych potraw. Należy też wystrzegać się tłustych mięs i potraw smażonych, potraw z białej mąki, pełnotłustych serów i śmietany oraz owoców kwasowych, takich jak cytrusy.