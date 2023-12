Przejedzenie to nieprzyjemna dolegliwość, która szkodzi zdrowiu. Może być wywołane zjedzeniem zbyt dużej ilości pokarmu lub zbyt szybkim jedzeniem, przez co kęsy pokarmowe nie są dobrze pogryzione i wydłuża się czas trawienia.

Jak uniknąć przejedzenia w święta?

By uniknąć przejedzenia w święta warto m.in. nakładać na talerz niewielkie, degustacyjne porcje, dzięki którym można spróbować wszystkiego po trochu, np. 2 łyżki bigosu, 2 pierogi, 2 plastry ryby faszerowanej, 1 niewielki kawałek ciasta. Warto także zrezygnować z chleba, ryżu i ziemniaków lub symbolicznie skosztować kopytek lub klusek śląskich. Należy też pamiętać o piciu dużej ilości wody. Warto do niej dodać sok z cytryny, który usprawnia przemianę materii.

Reklama

Objawy przejedzenia

Reklama

Objawy przejedzenia mogą być różne u różnych osób, ale mogą obejmować:

Nudności. Po spożyciu dużej ilości jedzenia może pojawić się uczucie mdłości, które jest często związane z przekroczeniem zdolności żołądka do strawienia pokarmu.

Po spożyciu dużej ilości jedzenia może pojawić się uczucie mdłości, które jest często związane z przekroczeniem zdolności żołądka do strawienia pokarmu. Dyskomfort żołądkowy. Odczucie pełności, rozpierania czy bólu w okolicach żołądka.

Odczucie pełności, rozpierania czy bólu w okolicach żołądka. Wzdęcia. Nadmierne spożycie jedzenia może powodować gromadzenie się gazów, co prowadzi do wzdęć i uczucia napięcia w jamie brzusznej.

Nadmierne spożycie jedzenia może powodować gromadzenie się gazów, co prowadzi do wzdęć i uczucia napięcia w jamie brzusznej. Uczucie zmęczenia. Przejedzenie może spowodować uczucie zmęczenia z powodu intensywnej pracy układu pokarmowego przy trawieniu dużej ilości jedzenia.

Przejedzenie może spowodować uczucie zmęczenia z powodu intensywnej pracy układu pokarmowego przy trawieniu dużej ilości jedzenia. Zgaga. Spożycie nadmiernej ilości jedzenia może prowadzić do refluksu żołądkowego i objawów zgagi.

Spożycie nadmiernej ilości jedzenia może prowadzić do refluksu żołądkowego i objawów zgagi. Obrzęk. Przejedzenie może prowadzić do zatrzymania wody w organizmie, co objawia się obrzękiem, zwłaszcza w obrębie rąk, nóg i twarzy.

Przejedzenie może prowadzić do zatrzymania wody w organizmie, co objawia się obrzękiem, zwłaszcza w obrębie rąk, nóg i twarzy. Problemy z oddychaniem. W niektórych przypadkach nadmierne spożycie jedzenia może wywołać nacisk na przeponę, co może prowadzić do trudności z oddychaniem.

W niektórych przypadkach nadmierne spożycie jedzenia może wywołać nacisk na przeponę, co może prowadzić do trudności z oddychaniem. Zmiana ciśnienia krwi. Spożycie dużej ilości jedzenia może wpływać na ciśnienie krwi, zwłaszcza jeśli jesteś już podatny na problemy z ciśnieniem.

Przejedzenie. Jak sobie z nim radzić?

Ból brzucha, wzdęcia, zgaga, ociężałość i złe samopoczucie to nie najlepszy przepis na święta. Co zrobić, gdy zjemy za dużo? Istnieje na to kilka sposobów.