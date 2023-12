Na kształt brzucha wpływa wiele czynników, m.in. używki, choroby i błędy żywieniowe, które popełniamy każdego dnia. Z tego względu możemy wyróżnić m.in. "brzuch wywołany stresem" (gdy często podjadamy, a nasz organizm wydziela kortyzol, który prowadzi do odkładania się tkanki tłuszczowej), "brzuch hormonalny" (wywołany rozregulowaną gospodarką hormonalną) czy "brzuch alkoholowy". Jak szybko schudnąć z brzucha? Podpowiadamy!

Otyłość brzuszna

Nie wiesz, czy cierpisz na otyłość brzuszną? Można to łatwo sprawdzić. Wykorzystuje się w tym celu wskaźnik WHR, czyli stosunek obwodu talii do obwodu bioder. By go uzyskać należy zmierzyć oba miejsca i podzielić obwód talii przez obwód bioder. Wynik interpretuje się następująco:

W przypadku mężczyzn jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 1 oznacza to otyłość brzuszną.

W przypadku kobiet jeśli wskaźnik WHR przekracza 0,8 oznacza to otyłość brzuszną.

Jak się pozbyć otyłości brzusznej? Oto skuteczne sposoby.

Dieta na płaski brzuch. Podstawowe zasady

Dieta na otyłość brzuszną to podstawa, jeśli chcemy schudnąć z brzucha i boczków. Wśród głównych jej zasad są:

Spożywanie lekkich posiłków , najlepiej o stałych porach. Najlepiej jest spożywać ok. 4-5 posiłków dziennie. Podczas posiłków nie należy się spieszyć.

, najlepiej o stałych porach. Najlepiej jest spożywać ok. 4-5 posiłków dziennie. Podczas posiłków nie należy się spieszyć. Spożywanie dużej ilości warzyw i owoców . Mogą być spożywane zarówno na surowo, jak i w formie przetworzonej, np. gotowane na parze, w zupach.

. Mogą być spożywane zarówno na surowo, jak i w formie przetworzonej, np. gotowane na parze, w zupach. Unikanie soli , ograniczenie słodkich napojów gazowanych i produktów ciężkostrawnych.

, ograniczenie słodkich napojów gazowanych i produktów ciężkostrawnych. Picie wody z cytryną . Wpływa ona pozytywnie na metabolizm.

. Wpływa ona pozytywnie na metabolizm. Zastąpienie jasnego pieczywa i makaronów pieczywem i makaronem ciemnym , pełnoziarnistym lub wprowadzenie diety niskowęglowodanowej.

, pełnoziarnistym lub wprowadzenie diety niskowęglowodanowej. Spożywanie chudego mięsa, ryb, nabiału, fasoli, soi i ciecierzycy . Odchudzaniu sprzyjają także produkty bogate w probiotyki takie jak ogórki kiszone i kapusta kiszona.

. Odchudzaniu sprzyjają także produkty bogate w probiotyki takie jak ogórki kiszone i kapusta kiszona. Unikanie jedzenia słodyczy, słonych przekąsek i fast foodów.

Aktywność fizyczna

Chcąc schudnąć z brzucha warto pomyśleć również o aktywności fizycznej. Dobrze sprawdzają się w tym przypadku ćwiczenia wykonywane choćby w domu, takie jak brzuszki proste i skośne, a także bieganie, maszerowanie, nordic walking i pływanie. Aktywność fizyczna wskazana jest szczególnie wtedy, gdy spędzamy dużo czasu w pozycji siedzącej.

Jak szybko schudnąć z brzucha?

Oprócz diety i aktywność fizycznej prezentujemy inne, nie mniej istotne, wskazówki: