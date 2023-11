Wynik testu ciążowego jest wiarygodny już około 8. dnia po zapłodnieniu. Jeśli jest pozytywny, trzeba go jeszcze potwierdzić u lekarza. Dlatego pierwsze kroki trzeba skierować do ginekologa. Najlepiej zrobić to jednak dopiero między 6. a 10. tygodniem ciąży. Wyjątkiem sytuacje, kiedy kobieta choruje przewlekle, na stałe przyjmuje jakieś leki i chce skonsultować to z lekarzem albo gdy ma za sobą poronienia.

Reklama

Wraz z pozytywnym wynikiem testu ciążowego warto szczególnie zadbać o swoje zdrowie. Bardzo rzadko zdarza się, że pozytywny test ciążowy nie oznacza ciąży. Od razu więc należy przyjmować kwas foliowy (kupimy go w aptece bez recepty, o dawkowanie trzeba zapytać farmaceutę). Jest on niezwykle ważny, bo niedobór kwasu foliowego może prowadzić do powstania wad cewy nerwowej, a powstają one do 28. dnia od poczęcia.

Reklama

Jestem w ciąży! Czy mogę pić kawę?

Przyszła mama powinna całkowicie zrezygnować nawet z niewielkich ilości alkoholu i rzucić palenie papierosów. Dobrze jest też ograniczyć spożycie kawy do dwóch, maksymalnie trzech filiżanek (po 100 ml) dziennie. Ważny jest zdrowy tryb życia, czyli unikanie stresu, regularny sen trwający 7-8 godzin na dobę, picie przynajmniej szklanki wody co godzinę i jedzenie trzech głównych lekkostrawnych posiłków oraz dwóch zdrowych przekąsek, np. orzechów lub owoców.

Jestem w ciąży! Pierwsza wizyta u ginekologa

Reklama

Pierwsza wizyta u ginekologa, która przypada na 8.-9. tydzień ciąży, może być połączona z wykonaniem USG. Można wówczas dostrzec zarodek z widoczną główką, zawiązki rączek i nóżek. Badanie uwidoczni już pracę serca, pierwsze niewielkie ruchy płodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki okołoporodowej pierwsze USG należy zrobić między 11. a 14. tygodniem ciąży (drugie między 18. a 22. tygodniem ciąży; trzecie między 27. a 32. tygodniem ciąży).

Pierwsze USG w ciąży jest wykonywane dopochwowo, gdyż ocena zarodka, a następnie płodu, przez powłoki brzuszne jest praktycznie niemożliwa. Lekarz podczas badania ocenia, czy ciąża jest prawidłowo zlokalizowana w jamie macicy, określa też liczbą zarodków. Na podstawie parametru CRL (z ang. crown-rump lenght) określa długość ciemieniowo-siedzeniową zarodka, co pozwala obliczyć dokładny wiek ciąży i wyznaczyć termin porodu.

Jestem w ciąży! Jakie badania zrobić?

Po pierwszej wizycie u ginekologa kobieta otrzyma zlecenie wykonania badań krwi i moczu. Pamiętajmy, że pierwszy trymestr ciąży to czas najintensywniejszego rozwoju płodu, co wiąże się z dużymi wymaganiami – wszelkie nieprawidłowości w organizmie mamy mogą wpływać na dziecko. Kluczowe jest wykonanie morfologii, oznaczenie poziomu glukozy i TSH, jak również – choć nie jest to obowiązkowe – poziomu żelaza oraz ferrytyny. Konieczne jest wykonanie analizy moczu. Badania krwi mają też uwzględniać także wyniki w kierunku tj.: HIV, HCV, CMV, VDRL (WR), różyczka, toksoplazmoza.

Ginekolog, w trakcie badania na fotelu ginekologicznym, może również pobrać od kobiety próbkę komórek z kanału i tarczy szyjki macicy, by wykonać cytologię.

Istotne jest również określenie wagi ciała przyszłej mamy, sprawdzenie, jakie ma ciśnienie krwi. Jeśli cokolwiek zaniepokoi ginekologa, zaleci dodatkowe badania i wizytę u specjalisty. Często polecana jest kontrola u dentysty, bo ciężarne są bardziej narażone na choroby przyzębia, a nieleczone zęby mogą przyczynić się do przedwczesnego porodu i niskiej masy urodzeniowej dziecka.