Środki na odchudzanie i sposoby na odchudzanie bez wysiłku to popularny temat w internecie. Berberys to z kolei popularna roślina, ozdobny krzak z ostrymi kolcami, który często można spotkać w ogrodach i na miejskich trawnikach. Owoc berberysu zawiera berberynę, a berberyna – jak można wyczytać w internecie – to substancja pomagająca z zrzuceniu wagi. Na wielu stronach internetowych można przeczytać, że berberyna działa jak semaglutyd. Lek ten dobrze znają osoby z cukrzycą. Semaglutyd zachowuje się jak hormon GLP-1, który obniża poziom glukozy we krwi, ogranicza wydzielanie glukagonu z trzustki i zmniejsza wydzielanie się glukozy z wątroby, a do tego hamuje apetyt i wydłuża uczucie sytości. Semaglutyd znany pod nazwą Ozempic występuje w aptekach jako lek - zastrzyki i tabletki.

Tylko czy owoc berberysu może coś wspólnego z semaglutydem? Czy to naturalny zamiennik Ozempicu? Czy dzięki berberynie naprawdę można schudnąć?

Jak działa berberyna?

Berberyna, jak pokazują badania, na pewno ma pozytywne działanie na organizm. Przede wszystkim obniża poziom cukru we krwi, chroni jelita i wspomaga ich pracę, łagodzi problemy gastryczne takie jak biegunki, zwalcza różne bakterie i grzyby pasożytnicze, pomaga w walce z wirusami, wzmacnia układ odpornościowy, a nawet działa antydepresyjnie i ma korzystny wpływ na wzrok.

Tak wykazują badania potwierdzone fachowymi publikacjami. Naukowcy postanowili jednak sprawdzić także rzekome odchudzające działanie berberyny.

Jeśli zajrzymy do magazynu naukowego „Frontiers in Nutrition”, w jesiennym numerze z 2022 roku znajdziemy interesujące dane na temat korzyści płynących z zażywania berberyny. Mówiąc w skrócie, badania przeprowadzone przez naukowców z Iranu potwierdzają, że substancja ta wspomaga pracę serca, natomiast nie dają przekonującego dowodu, by pomagała w odchudzaniu.

Berberys pomoże w walce z otyłością?

- Badania przedkliniczne (na zwierzętach, in vitro) wykazały, że BBR (berberyna) ma pozytywny wpływ na obniżenie poziomu lipidów we krwi, poziomu glukozy we krwi oraz na kontrolowanie masy ciała i ciśnienia krwi – możemy przeczytać w podsumowaniu wyników badań.

Uczeni nie potwierdzają jednak, czy berberyna jest skuteczna w tak zwanych czynnikach ryzyka CVD, czyli czy ma wpływ na powstrzymanie rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Jednocześnie nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy BBR to skuteczny środek na zapobieganie otyłości i odchudzanie.

Jak zwracają uwagę naukowcy, dotychczasowe badania prowadzono na zwierzętach i na razie w niewystarczającej skali, by wyniki móc wiarygodnie odnieść do ludzi. Zastrzegają, że wymagają one podjęcia jeszcze dalszych prac oraz szerszych analiz.

Suplement diety na "łatwe odchudzanie"?

W tej sytuacji berberyna i owoc berberysu będą jeszcze długo sprzedawane jako suplement diety, wraz z obietnicą łatwego schudnięcia. Ile warte są takie obietnice? Każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie. Warto jednak wcześniej sprawdzić, co sądzą o tym naukowcy.