Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do roku 2025 problem nadwagi i otyłości dotyczyć będzie co czwartego człowieka na świecie, czyli około 2,7 miliarda ludzi. Już w tej chwili w Polsce z problemem nadmiernej masy ciała zmaga się 62 procent mężczyzn i 46 procent kobiet – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Świadomość, że z nadwagą i otyłością wiąże się zwiększone spożycie cukru, jest już powszechna. Dlatego wiele osób decyduje się zastąpić cukier w swojej diecie jego zamiennikami – niskokalorycznymi słodzikami.

Z opublikowanych właśnie najnowszych badań WHO wynika jednak, że nie jest to dobre rozwiązanie. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia popularne słodziki zwiększają ryzyko przyrostu masy ciała, a ich długotrwałe stosowanie może w rzeczywistości prowadzić do nadwagi i otyłości.

Według ekspertów WHO stosowanie słodzików zamiast cukru w celu ograniczenia kaloryczności posiłków i schudnięcia może pomóc tylko na krótki okres. Naukowcy zaobserwowali między innymi, że długotrwałe spożywanie zamienników cukru prowadzi do zwiększonego wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza w komunikacie, że badania nad efektami stosowania słodzików oparte zostały na systematycznym przeglądzie dostępnych dowodów. Jak zaznacza cytowany w informacji Francesco Branca, dyrektor WHO do spraw żywienia i bezpieczeństwa żywności, „zamiana prostych cukrów na niecukrowe słodziki nie pomaga w kontroli wagi na dłuższą metę. Ludzie powinni rozważyć inne sposoby ograniczenia spożycia cukrów prostych, takie jak spożywanie żywności zawierającej naturalnie występujące cukry, takie jak owoce” – dodaje. Podkreśla, że najlepszym rozwiązaniem jest sięganie po niesłodzoną żywność i napoje pozbawione dodatku cukru.

Najczęściej stosowane w żywności niecukrowe słodziki mogą zawierać acesulfam K, aspartam, adwantam, cyklaminiany, neotam, sacharynę, sukralozę, stewię i pochodne stewii.

Jest też jakiś pozytywny efekt stosowania niskokalorycznych słodzików. Badania wykazały, że napoje z zamiennikami cukru zmniejszają ryzyko występowania próchnicy zębów – podsumowuje WHO. Zaznacza też, że nieszkodliwe z punktu widzenia zdrowia jest stosowanie produktów higieny osobistej zawierających substancje słodzące. Możemy je znaleźć na przykład w pastach do zębów oraz niektórych lekach.