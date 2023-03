- Nasze badania wyraźnie pokazują, że odsetek ultra przetworzonej żywności z dodatkami znacznie wzrósł w koszykach Amerykanów w latach 2001-2019. Obserwowaliśmy ten trend we wszystkich kategoriach żywności i dodatków - twierdzi dr Elizabeth K. Dunford z australijskiego George Institute for Global Health oraz University of North Carolina w Chapel Hill.

Strona internetowa Study Finds, prezentująca najnowsza badania, zwraca uwagę, że od 2001 roku nastąpił 10-procentowy wzrost poziomu sztucznych dodatków w żywności. Do 2019 roku ponad połowa pakowanych produktów spożywczych i napojów kupowanych przez amerykańskie gospodarstwa domowe zawierała co najmniej trzy lub więcej sztucznych dodatków.

- Być może najbardziej niepokojące jest to, że 22-procentowy wzrost zakupów żywności dla niemowląt zawiera sztuczne dodatki, które badacze uważają za ultra przetworzone – podkreśla Study Finds.

Jak dodaje konsumenci w USA nabywają w sklepach spożywczych ponad 400 tys. różnych pakowanych produktów żywnościowych i napojów rocznie. Oznacza to, że spożywają więcej sodu, cukru i tłuszczów nasyconych uznanych za szkodliwe dla zdrowia.