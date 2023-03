Reklama

Do grupy najczęstszych schorzeń układu ruchu należy choroba zwyrodnieniowa stawów oraz reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Oprócz czynników genetycznych i środowiskowych sprzyja im nadwaga, która nadmiernie obciąża stawy. Dlatego zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu, ważna jest dieta, która zapewnia prawidłową masę ciała.

Liczą się regularne posiłki co 3-4 godziny, skomponowane w taki sposób, by zawsze minimum pół porcji stanowiły warzywa i owoce. Trzeba też pić co najmniej dwa litry wody dziennie, najlepiej szklankę wody co godzinę. Często zapominamy o tym, że zapalenie stawów bywa objawem niedoboru wody w organizmie i właściwe nawodnienie jest podstawą w utrzymaniu stawów w dobrej kondycji.

Co jeść, gdy mamy ból stawów?

Reklama

Produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 (tłuste ryby morskie, siemię lniane, orzechy, nasiona) i omega-6 (olej kukurydziany, z nasion winogron i sojowy) - mają korzystny wpływ na błony komórkowe i hamowanie procesów zapalnych w organizmie. Dla zdrowia ważne jest, aby zachować odpowiednie proporcje w ich dostarczaniu. Dwa, trzy razy w tygodniu warto wzbogacić menu o dania bogate w kwasy omega-3, np. ryby morskie tj. makrela, łosoś, śledź, które zawierają też witaminę D, ułatwiającą przyswajanie wapnia. Badania naukowe wykazały, że spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 z ryb nie dość, że wzmacnia serce (chorzy na RZS są bardziej narażeni na chorobę niedokrwienną), to jeszcze znacząco wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych i poranną sztywność stawów. Pozytywne efekty przynosi też wzbogacenie diety o siemię lniane, orzechy włoskie, a także oliwę. Tłuszcz pozyskany z oliwek działa przeciwzapalnie i jest dobrym zamiennikiem dla niekorzystnie działających tłuszczów nasyconych.

(tłuste ryby morskie, siemię lniane, orzechy, nasiona) i omega-6 (olej kukurydziany, z nasion winogron i sojowy) - mają korzystny wpływ na błony komórkowe i hamowanie procesów zapalnych w organizmie. Dla zdrowia ważne jest, aby zachować odpowiednie proporcje w ich dostarczaniu. Dwa, trzy razy w tygodniu warto wzbogacić menu o dania bogate w kwasy omega-3, np. ryby morskie tj. makrela, łosoś, śledź, które zawierają też witaminę D, ułatwiającą przyswajanie wapnia. Badania naukowe wykazały, że spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 z ryb nie dość, że wzmacnia serce (chorzy na RZS są bardziej narażeni na chorobę niedokrwienną), to jeszcze znacząco wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych i poranną sztywność stawów. Pozytywne efekty przynosi też wzbogacenie diety o siemię lniane, orzechy włoskie, a także oliwę. Tłuszcz pozyskany z oliwek działa przeciwzapalnie i jest dobrym zamiennikiem dla niekorzystnie działających tłuszczów nasyconych. Selen łagodzi ból towarzyszący zapaleniu stawów, wspomaga leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Znajdziemy go w orzechach brazylijskich, jajkach, rybach i owocach morza, mleku i jego przetworach, drożdżach.

łagodzi ból towarzyszący zapaleniu stawów, wspomaga leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Znajdziemy go w orzechach brazylijskich, jajkach, rybach i owocach morza, mleku i jego przetworach, drożdżach. Cynk pomaga zmniejszyć obrzęk stawów i zwalczyć poranną sztywność stawów. Bogatym źródłem cynku są jaja, ryż, kasza gryczana, pestki dyni i nasiona słonecznika, ser żółty i wątróbka.

pomaga zmniejszyć obrzęk stawów i zwalczyć poranną sztywność stawów. Bogatym źródłem cynku są jaja, ryż, kasza gryczana, pestki dyni i nasiona słonecznika, ser żółty i wątróbka. Wapń to podstawowy składnik odżywczy dla kości. Można dostarczać go wraz z fasolą, soją, szpinakiem, rybami z puszki zjadanymi z ośćmi.

to podstawowy składnik odżywczy dla kości. Można dostarczać go wraz z fasolą, soją, szpinakiem, rybami z puszki zjadanymi z ośćmi. Witamina K chroni stawy przed degradacją i hamuje reakcję zapalną. W witaminę K obfitują warzywa w kolorze zielonym, zwłaszcza jarmuż, brokuły i brukselka.

Wykorzystaj moc przypraw

Przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie mogą działać przyprawy, tj. goździki, kurkuma, imbir. Do potraw warto dodawać też czosnek, który jest nie tylko środkiem przeciwzapalnym (naturalnym antybiotykiem), lecz także rozgrzewa i koi ból stawów.

Napar z pandanu koi ból

Pandan liście stymuluje syntezę kolagenu, łagodzi bóle stawów. Warto pić napar kilka razy w tygodniu przez miesiąc. Łyżeczkę liści pandanu zalej szklanką wrzątku, zaparzaj pod przykryciem przez 5 minut, przecedź.