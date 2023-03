Warto pamiętać, że nie ma leków na demencję a jej objawów nie da się skutecznie cofnąć. Jest to choroba przewlekła i postępująca. Jedyne co można zrobić, to spowolnić jej przebieg stosując odpowiednią dietę i suplementację.

Dieta bogata w antyoksydanty

Zdaniem specjalistów bardzo istotne jest przestrzeganie odpowiedniej diety, która powinna dostarczyć choremu ważnych składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

- Dieta, która ma chronić organizm przed zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, musi charakteryzować się dużą gęstością odżywczą, bogactwem substancji przeciwzapalnych, dużą ilością antyoksydantów – mówi mgr Edyta Węcławska, dietoterapeuta i ekspert instytutu badawczego BIOTOMED w Białymstoku.

Chorym na schorzenia neurodegeneracyjne rekomenduje się dietę sezonową i lokalną, opartą na wysokiej jakości produktach. Muszą one stanowić źródło pełnowartościowego białka, zdrowych tłuszczy i węglowodanów. Te ostatnie są bardzo istotne, aby nie posiadały wysokiego indeksu glikemicznego, ponieważ przy chorobach neurodegeneracyjnych istnieje ogromne prawdopodobieństwo rozregulowania gospodarki glukozowo – insulinowej, co też może negatywnie wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do diety węglowodanów o spowolnionym uwalnianiu cukrów, złożonych i bogatych w błonnik, co też pośrednio powinno zabezpieczać przed rozregulowaniem gospodarki cukrowej. Do takich produktów możemy zaliczyć produkty pełnoziarniste, na zakwasie, z dużą zawartością błonnika, dania typu „al dente„ z mąki z pełnego przemiału, gruboziarniste kasze, otręby, orzechy, nasiona.

- W przypadku chorób otępiennych polecam dietę śródziemnomorską, która opiera się głównie na świeżych produktach, które nie zostały poddane nadmiernemu przetworzeniu. Zasady diety śródziemnomorskiej możemy przenieść w bardzo prosty sposób na naszą szerokość geograficzną stosując produkty sezonowe, lokalne i ekologiczne – dodaje ekspertka z BIOTOMEDU.

Odpowiednia suplementacja wspomaga pamięć

Otępienie starcze, choroba otępienna, demencja obejmują cały szereg stanów, wywołanych różnymi czynnikami, które pozbawiają pamięci i zdolności poznawczych. Nawet przy dobrze zbilansowanej diecie, osoby cierpiące na chorobę Alzheimera pozostają często narażone na niedobory różnych składników odżywczych. Związane jest to z różnego rodzaju zaburzeniami (np. pomijanie niektórych posiłków z powodu problemów z pamięcią, brak apetytu, częste biegunki), które utrudniają wchłanianie i przyswajanie substancji odżywczych w organizmie.

W jadłospisie osób po 60 roku życia powinny bezwzględnie znaleźć się kwasy omega 3.

- Niestety trudno jest dzisiaj zapewnić sobie odpowiednią podaż kwasów omega 3 z ryb w diecie, gdyż te dostępne w sklepach i supermarketach często są zanieczyszczone różnymi czynnikami środowiskowymi, a wysoki próg cenowy sprawia , że wiele starszych osób nie może sobie na nie pozwolić. W takiej sytuacji warto wspomóc się odpowiednią suplementacją, która nie tylko odżywi i zregeneruje ośrodkowy układ nerwowy, ale też wzmocni odporność i układ sercowo-naczyniowy wykorzystując działanie przeciwmiażdżycowe – dodaje Edyta Węcławska.

W przypadku wszelkich chorób, których skutkiem jest demencja warto też sięgnąć po witaminy z grupy B i polifenole. Witaminy z grupy B zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, oraz pozwalają na zachowanie prawidłowego metabolizmu energetycznego. Polifenole, które znajdziemy np. w winogronach, borówkach, malinach czy czerwonej cebuli wykazują silne działanie ochronne i antyoksydacyjne. Badania wskazują także na ich działanie ochronne na mięsień sercowy i uszczelniające na naczynia krwionośne co ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście naczyń krwionośnych mózgowia.



Niewątpliwie ważnym elementem suplementacji wspierającej funkcjonowanie układu nerwowego jest też magnez. Jako jeden z najważniejszych pierwiastków naszego życia bierze udział w wielu niezbędnych reakcjach enzymatycznych, poprawia pracę szarych komórek, również usprawnia procesy pamięciowe i kognitywne. Uczestniczy w regulacji napięcia mięśniowego i gospodarki cukrowo-insulinowej. Niedobory magnezu mogą nasilać insulinooporność.