Wysoki cholesterol do droga do zawału i udaru

Jak wskazuje Serwis Zdowie PAP, podwyższony poziom cholesterolu we krwi to problem ponad połowy Polaków w wieku od 18 do 79 lat. Co ciekawe, leczy się kilka procent z tych osób. A to właśnie praca nad obniżeniem cholesterolu może ochronić przed ryzykiem zawału serca czy udaru mózgu. Zazwyczaj na początku leczenie jest proste, ale też złe wyniki – bezobjawowe. Gdy zaczynamy odczuwać ich skutki, sprawa staje się poważna.

Czy za wysoki cholesterol daje objawy?

Cholesterol warto badać profilaktycznie w ramach badań krwi. Dzięki temu wszelkie odstępstwa od normy są od razu wyłapywane. Może się jednak zdarzyć, że o tym, co dzieje się w naszym organizmie, powiedzą objawy. W tym przypadku oznaczać one mogą już dosyć poważne zmiany, które jak najszybciej trzeba poddać leczeniu. Co może wskazywać na za wysoki poziom cholesterolu?

Objawy wysokiego poziomu cholesterolu

Za wysoki cholesterol może objawiać się na wiele sposobów, w tym między innymi:

zwiększonym ciśnieniem krwi – w przebiegu miażdżycy w naczyniach krwionośnych pojawiają się zmiany zwężające światło naczyń krwionośnych, które nazywane są blaszkami miażdżycowymi. Zwężone światło naczyń sprawia, że są one mniej elastyczne, a tym samym wzrasta ciśnienie;

– w przebiegu miażdżycy w naczyniach krwionośnych pojawiają się zmiany zwężające światło naczyń krwionośnych, które nazywane są blaszkami miażdżycowymi. Zwężone światło naczyń sprawia, że są one mniej elastyczne, a tym samym wzrasta ciśnienie; kępkami żółtymi (żółtakami) – to żółte zgrubienia, które pojawiają się na ciele. Często umiejscowione są na powiekach, w zgięciu łokcia czy pod piersiami. Mogą również przybierać formę guzków na ścięgnach – w nadgarstkach i na ścięgnie Achillesa;

– to żółte zgrubienia, które pojawiają się na ciele. Często umiejscowione są na powiekach, w zgięciu łokcia czy pod piersiami. Mogą również przybierać formę guzków na ścięgnach – w nadgarstkach i na ścięgnie Achillesa; zmęczeniem – jeśli poziom cholesteroli jest za wysoki, to utrudniony może być przepływ krwi, nie tylko w naczyniach krwionośnych, lecz także do mięśni. W takim przypadku powodować to może zmęczenie oraz duszności. Cały organizm pracuje gorzej, każda aktywność może wywołać zmęczenie;