Wzrost liczby udarów mózgu w Polsce

29 października to Światowy Dzień Udaru Mózgu. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na tę chorobę, która co roku zbiera coraz większe żniwa. Według badań, coraz więcej Polaków doznaje "zawału mózgu", który uznawany jest za najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce. Według danych z raportu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum pt. "Neurologia w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju", który ukazał się sierpniu 2024 roku, wzrost liczby przypadków udarów jest alarmujący. - Do niedawna szacowaliśmy, że w Polsce dochodzi do 60-70 tysięcy udarów mózgu rocznie. Obecnie, dzięki zbieraniu dokładniejszych danych, między innymi w programach leczenia udaru mózgu, wiemy że jest ich około 90 tysięcy- powiedział PAP prof. Konrad Rejdak, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz członek Rady Programowej Europejskiej Akademii Neurologii.

Objawy "zawału mózgu"

Reklama

Lekarze zwracają uwagę, że udar mózgu coraz częściej dotyczy osób przed 50. rokiem życia. Powodem ma być niezdrowy tryb życia: niskiej jakości żywność, brak aktywności fizycznej, stosowanie używek, stres, a także brak profilaktyki. Do udaru mózgu mogą przyczynić się inne choroby, jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności mózgu wywołanie nieprawidłowościami w krążeniu krwi. Objawami udaru mózgu są: silny ból głowy, zaburzenia mowy, świadomości i równowagi, problemy z widzeniem, asymetria twarzy, osłabienie kończyn po jednej stronie ciała. Gdy zaobserwujemy takie objawy u siebie lub kogoś bliskiego powinniśmy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.