Nieleczony DED zwiększa ryzyko infekcji oraz uszkodzeń powierzchni oka, dlatego coraz większy nacisk kładzie się na poznanie mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za prawidłową pracę gruczołów łzowych.

Autofagia – kluczowy proces w gruczołach łzowych

Jednym z procesów, który wzbudza rosnące zainteresowanie badaczy, jest autofagia – mechanizm „recyklingu” wewnątrzkomórkowego, odpowiadający za usuwanie uszkodzonych białek i organelli. Coraz więcej danych wskazuje, że u pacjentów z zespołem suchego oka autofagia w gruczołach łzowych może być zaburzona, co negatywnie wpływa na ich funkcję.

Aby dokładniej zbadać ten związek, zespół kierowany przez Sovan Sarkar z University of Birmingham opracował nowatorski model badawczy oparty na komórkach macierzystych.

Organoidy gruczołów łzowych – model bliski rzeczywistości

Naukowcy wygenerowali trójwymiarowe organoidy gruczołów łzowych z ludzkich komórek macierzystych. Struktury te wiernie odwzorowują budowę i funkcję naturalnych gruczołów: zawierają różne typy komórek oraz produkują białka łez niezbędne do nawilżania powierzchni oka i ochrony przed zakażeniami.

Kluczowym elementem eksperymentu było celowe wyłączenie autofagii w organoidach za pomocą narzędzi genetycznych. Skutki były jednoznaczne klinicznie:

zaburzenie składu komórkowego gruczołów,

zmniejszone wydzielanie białek łez,

zwiększona śmierć komórek.

Obraz ten przypomina zmiany obserwowane u pacjentów z ciężkimi postaciami zespołu suchego oka.

Potencjalne implikacje terapeutyczne

Co szczególnie istotne z punktu widzenia medycyny, badacze wykazali, że interwencja farmakologiczna może częściowo odwrócić niekorzystne zmiany. Zastosowanie mononukleotydu nikotynamidowego (NMN) lub melatoniny:

zmniejszało obumieranie komórek,

poprawiało wydzielanie białek łez,

częściowo przywracało funkcję gruczołów łzowych mimo defektu autofagii.

Choć są to na razie wyniki badań przedklinicznych, wskazują one nowe, obiecujące kierunki terapii – ukierunkowane nie tylko na objawy, ale na podstawowe mechanizmy komórkowe choroby.

Znaczenie dla praktyki klinicznej

„Autofagia jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju tkanek i funkcjonowania narządów” – podkreśla Sovan Sarkar. Badania jego zespołu dostarczają genetycznych dowodów na to, że zaburzenia autofagii mogą bezpośrednio prowadzić do defektów rozwojowych i czynnościowych gruczołów łzowych.

Nowy model oparty na ludzkich komórkach macierzystych stanowi łatwo dostępne i precyzyjne narzędzie do badania patofizjologii zespołu suchego oka, testowania potencjalnych leków oraz opracowywania spersonalizowanych strategii terapeutycznych.

Dla lekarzy i badaczy oznacza to kolejny krok w stronę terapii przyczynowych w okulistyce, które w przyszłości mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem suchego oka.

Źródło: The International Society for Stem Cell Research