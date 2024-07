Zmiany w wystawianiu recept

"Ma to na celu uporządkowanie zapisu dawkowania na receptach oraz zapewnienie poprawnej i czytelnej informacji. Osoby uprawnione będą wystawiać recepty zgodnie z dotychczasowym schematem dawkowania. Kwestia rozszerzenia możliwości dawkowania wynika z procesu automatyzacji prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia" – podkreśliło Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Jakich leków dotyczą zmiany Ministerstwa Zdrowia?

Zmiany wprowadzone przez MZ dotyczą recept rocznych ważnych 365, szczególnie z okresem stosowania pomiędzy 121 a 360 dniem.W przypadku recept z krótszym okresem stosowania (do 120 dni), a także na wyroby medyczne, sposób zapisu informacji o dawkowaniu będzie zależał od wystawcy recept.

W zdecydowanej większości recept (ważnych do 30 dni) nie będzie on podlegał zmianom.

Wymóg stosowania nowych zasad nie będzie dotyczył recept na:

leki recepturowe;

leki sprowadzane w ramach importu docelowego;

produkty o złożonych strukturach opakowania.

Rozszerzenie dawkowania będzie polegało na wskazaniu na recepcie informacji o:

okresie stosowania leku;

ilości i jednostce dawki (leku);

częstotliwości podania;

liczbie opakowań;

opcjonalnie: szczegółowych informacji o stosowaniu dla pacjenta.

"Dawkowanie leku będzie mogło być wprowadzone w różny sposób, w zależności od postaci leku. Wytyczne o przyjmowaniu leków dotychczas były podawane łącznie i w sposób opisowy, uniemożliwiający systemom teleinformatycznym wyliczenie ilości leku, niezbędnej do kontynuacji kuracji lub wydania. Ponadto okres stosowania i sposób przyjmowania leku rzadko był podawany na recepcie, co przyczyniało się do różnej interpretacji przez pacjentów (np. o przyjmowaniu leku do wyczerpania zawartości opakowania)" – informuje MZ.

Schematy dawkowania leków

Najpopularniejsze oraz budzące wątpliwości schematy dawkowania w zależności od produktu leczniczego.

krople — można określić dawkowanie, stosując jeden z poniższych sposobów:

w kroplach np. 4 krople na 1 dzień,

w pełnych opakowaniach np. 1 opakowanie na 14 dni,

w mililitrach np. 0,4 ml na 1 dzień,

insuliny — można określić dawkowanie, stosując jeden z poniższych sposobów:

w jednostkach międzynarodowych np. 5 j.m. na 1 dzień,

w mililitrach,

maści – można określić dawkowanie, stosując jeden z poniższych sposobów:

w opakowaniach np. 2 opakowania na 45 dni,

w gramach np. 10 g na 7 dni,

tabletki/kapsułki – można określić dawkowanie w analogicznej jednostce np. 1 tabl./1 kaps.

Co zaś, gdy pojawią się problemy techniczne z wystawieniem recepty? "Najprostszym rozwiązaniem ew. problemów technicznych będzie wystawienie kolejnych następujących po sobie recept z krótszym okresem stosowania do 120 dni oraz "datą realizacji od", tak by zapewnić pacjentowi ciągłość kuracji" – dodał resort.