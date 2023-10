Jak wykazali naukowcy z University of Toledo (USA), możliwe jest leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego za pomocą specjalnie zmodyfikowanego szczepu bakterii Lactobacillus paracasei. Bakterie te wytwarzają w jelitach białko zwane ACE2, zmniejszające poziom jeli

towej angiotensyny II, a co za tym idzie, obniżają ciśnienie krwi.

Badanie przeprowadzone na szczurach laboratoryjnych predysponowanych do nadciśnienia i niezdolnych do naturalnej produkcji ACE2 otwiera nowe możliwości jeśli chodzi o wykorzystania własnego mikrobiomu naszego organizmu do leczenia nadciśnienia.

ACE2 budzi w ostatnich latach duże zainteresowanie, ponieważ jest kluczowym receptorem dla wirusa wywołującego COVID-19. Jednak białko to reguluje również układ renina-angiotensyna, który wytwarza angiotensynę II, hormon podnoszący ciśnienie krwi na wiele sposobów, w tym poprzez zwężenie naczyń krwionośnych.

Zawsze zadajemy sobie pytanie, czy możemy wykorzystać mikroflorę jelitową, aby pomóc naszemu zdrowiu, dla którego optymalne ciśnienie krwi ma podstawowe znaczenie. Do tej pory po prostu mówiliśmy, że zmiany w mikroflorze odgrywają rolę w podwyższonym ciśnieniu krwi lub nadciśnieniu. To ważne, ale nie zawsze znajduje natychmiastowe zastosowanie – wskazała dr Bina Joe z University of Toledo, główna autorka artykułu (https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.106920).

Po raz pierwszy pokazaliśmy, że naprawdę możemy tego dokonać. To dowód na to, że można wykorzystać mikroflorę do wytwarzania produktów, które w wymierny sposób poprawiają nasze zdrowie - dodała.