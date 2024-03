Hormony to przekaźniki chemiczne, które wpływają na wiele procesów organizmu. Oddziałują na nasz seks, płodność, metabolizm, wagę i nastrój. Brak równowagi może wynikać z naturalnych przemian hormonalnych w naszym ciele lub pewnych schorzeń. "Szalejące" hormony mogą prowadzić do różnych objawów, takich jak nieregularne miesiączki, zmiany skórne i wahania masy ciała. Sprawdź, czy powinnaś udać się do endokrynologa.