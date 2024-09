Kryzys samobójstw wśród młodzieży

Coraz więcej młodych osób podejmuje próby samobójcze – w 2023 roku każdego dnia niemal sześć nieletnich osób próbowało odebrać sobie życie. Problem narasta, a brak odpowiedniej opieki psychiatrycznej jest jedną z przyczyn tej tragicznej sytuacji. WHO podkreśla, że aż 90 proc. samobójstw to efekt depresji, która w wielu przypadkach pozostaje niezdiagnozowana i nieleczona.

Reforma, która nie spełnia oczekiwań

Reforma psychiatrii dziecięcej wprowadzona w 2019 roku miała poprawić dostęp do opieki, jednak brak odpowiedniego planowania i braków kadrowych sprawił, że system nadal jest niewydolny - do takich wniosków, po wielu kontrolach, doszła Najwyższa Izba Kontroli. Wielu specjalistów, szczególnie psychiatrów dziecięcych, brakuje, a nierównomierne rozmieszczenie placówek utrudnia dostęp do leczenia.

Przepełnione oddziały i niewystarczająca opieka

Szpitale psychiatryczne dla dzieci często są przepełnione, a liczba łóżek nie wystarcza, by zapewnić wszystkim potrzebującym odpowiednią opiekę. Pacjenci są zmuszani do spania na korytarzach lub są odsyłani do innych placówek, co tylko pogarsza ich stan psychiczny, zauważa NIK.

Nieskuteczne działania Ministerstwa Zdrowia

NIK wskazuje, że Minister Zdrowia nie przygotował odpowiedniego planu reformy, co sprawiło, że działania na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży są nieskuteczne. Ograniczone środki i brak współpracy z innymi ministerstwami dodatkowo utrudniają realizację założonych celów, a młodzi pacjenci cierpią z powodu opóźnień w dostępie do leczenia.