WHO podała, że w ubiegłym roku odnotowano ogniska odry w 57 krajach podczas gdy w 2022 r. było ich 36.

Z danych Organizacji wynika też, że od czasu epidemii covid-19 liczba dzieci, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki przeciwko odrze spadła do 81 proc. W rezultacie pojawiło się więcej ognisk choroby, choć szczepionka jest dostępna we wszystkich państwach. Zdaniem naukowców zaszczepionych powinno być nie mniej niż 95 proc. dzieci.

Odra. Obawy i śmiertelne powikłania

Odra jest wysoce zaraźliwą, ostrą chorobą układu oddechowego. Wirus odry jest najbardziej zakaźnym ze wszystkich znanych pediatrom. Na początku choroba jest zazwyczaj mylnie rozpoznawana jako przeziębienie lub grypa. 14 dnia od zakażenia (3-4 dzień choroby) pojawia się rumieniowa, nieswędząca, plamisto-grudkowa wysypka.

Gorączka zwykle ustępuje po 4-5 dniach od wystąpienia wysypki. Do często występujących objawów należy powiększenie węzłów chłonnych i śledziony, biegunka oraz wymioty. Choroba zazwyczaj trwa około 10 dni. Potencjalne śmiertelne powikłania mogą prowadzić do zapalenia płuc, zapalenia mózgu, głuchoty, długotrwałej niepełnosprawności intelektualnej i powikłań w czasie ciąży. Najczęstszym powikłaniem u małych dzieci jest zapalenie ucha środkowego.

Szczepienia przeciwko odrze

Szczepienia ochronne przeciwko odrze są uważane za najskuteczniejszą metodę zapobiegania tej chorobie. Ludzie jednak stracili zaufanie do wagi rutynowych szczepień dzieci przeciwko takim chorobom, jak odra i polio - zauważyła agencja Reutera. W 2023 roku ponad 22 mln dzieci nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciwko odrze.

Szczepionka przeciw odrze uratowała więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek inna szczepionka w ciągu ostatnich 50 lat – powiedział dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aby uratować jeszcze więcej istnień ludzkich i powstrzymać tego śmiertelnego wirusa przed wyrządzeniem szkody najsłabszym, musimy zainwestować w szczepienia dla każdej osoby, bez względu na to, gdzie mieszka - dodał.

Dyrektor CDC (agencja rządu USA zajmującej się chorobami i prewencją), dr Mandy Cohen, powiedziała, że nie chce, aby świat się cofał tylko po to, by przypomnieć ludziom, że szczepionki działają. Myślę, że nie pamiętamy, jak to jest trzymać na rękach dziecko sparaliżowane przez polio lub pocieszać mamę, która straciła dziecko z powodu odry – powiedziała Cohen podczas szczytu Future of Health zorganizowanego przez Milken Institute.

