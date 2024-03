Jak spędzają czas młodzi ludzie? Gniją w łóżku

Jest weekend, ale nie mają żadnych planów i chcą się zrelaksować w łóżku - bezmyślnie poprzeglądać TikToka czy obejrzeć odcinek serialu na Netfliksie. Jednak mijają minuty, potem godziny i nagle jest poniedziałek rano, a oni spędzili weekend na przeglądaniu treści, których nie pamiętają. Wpadli w cykl gnicia w łóżku. O kim mowa?

Bed rotting to trend, który zdobywa coraz więcej młodych ludzi z pokolenia Z, czyli osób urodzonych w latach 1995-2012. To pokolenie biegłe cyfrowo, bo od dziecka ma dostęp do najnowszych technologii i nie wyobraża sobie życia bez internetu. Młodzi ludzie wiele czasu spędzają w sieci, a media społecznościowe to ich codzienność i pierwsze źródło informacji.

Mimo że są lepiej wykształceni od swoich rodziców i znają lepiej języki obce, zdaniem ekspertów ich perspektywy na własne mieszkanie i stabilność finansową są gorsze. W odróżnieniu od pełnych ideałów milenialsów są pragmatyczni i dbają o swoje prawa.

Jakie korzyści przynosi bed rotting? Pomaga na krótko

Odpoczynek, relaks i nicnierobienie są niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego, ale nie wtedy, gdy tego nadużywamy. Taki nawyk może łatwo stać się powtarzalnym cyklem, który w dłuższej perspektywie źle wpływa na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Tymczasem bed rotting, czyli gnicie w łóżku, jest wychwalane na platformach mediów społecznościowych jako doskonała forma relaksu, która blokuje wszelkie zewnętrzne źródła stresu. Dla młodych ludzi ma być doskonałym sposobem na regenerację sił.

Jego korzyści mają mieć charakter zarówno psychiczny, jak i fizyczny, zapewniając organizmowi niezbędny odpoczynek po aktywnym dniu i wyzwaniach intelektualnych w szkole, na uczelni czy w pracy.

Pokolenie Z uwielbia gnić w łóżku. Oto cena, jaką za to zapłacimy

Chociaż gnicie w łóżku przynosi niektórym osobom pewne korzyści, jest niepokojącym stanem, jeśli trwa dłużej niż jeden lub dwa dni. Problem pojawia się, gdy nie kontrolujemy tego i zdarza nam się to zostawać w łóżku przez dłuższy czas ze szkodą dla naszego życia rodzinnego czy towarzyskiego.

Pozostawanie w łóżku w dłuższej perspektywie prowadzi do izolacji, co jest szkodliwe, bo potrzebujemy wsparcia i kontaktu z innymi ludźmi. Wylegiwanie się w łóżku z czasem wpłynie na nasze interakcje społeczne, które są niezbędne dla zdrowej psychiki.

Gnicie może także wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie: zakłócić cykl snu, pogorszyć zdrowie psychiczne i nasilić uczucie stresu, które wywołuje poczucie winy, że zmarnowaliśmy tyle czasu. Spędzanie zbyt długiego czasu w łóżku może być oznaką depresji lub innych problemów psychicznych.

Sytuację pogarsza to, jeśli większość czasu w łóżku spędzamy na telefonie czy innych urządzeniach (ekran tv, konsola do gier). Coraz więcej badań wskazuje na negatywny wpływ mediów społecznościowych i korzystania z telefonu na zdrowie psychiczne, zwłaszcza młodych osób.

Jak poradzić sobie z chęcią niewychodzenia z łóżka?

Odcięcie się od świata może być pomocne i potrzebne, ale to rozwiązanie na chwilę. Chociaż udowodniono, że ma też pozytywne skutki, ważne jest, aby stosować je z umiarem i docenić zalety innych form dbania o swój dobrostan.

Pójście na spacer, słuchanie muzyki, uprawianie hobby też mogą poprawić nasze zdrowie psychiczne i lepiej wpłyną na organizm. Dlatego warto podchodzić do praktykowania bed rottingu ostrożnie i kontrolować nasze nawyki dotyczące odpoczynku i relaksu. W tym przypadku doskonale sprawdza się zasada "Mniej znaczy więcej".